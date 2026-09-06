El Torneo Solidario de Vóley Playa de Badajoz quita la cuota de inscripción y hace un último llamamiento para participar

Archivo - Cartel del I Torneo Solidario de Vóley Playa Ciudad de Badajoz previsto para el 12 de septiembre de 2026. - TORNEO SOLIDARIO DE VÓLEY PLAYA CIUDAD DE BADAJOZ

BADAJOZ 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores del I Torneo Solidario de Vóley Playa Ciudad de Badajoz, previsto para el sábado 12 de septiembre en las pistas del Parque del Guadiana, han decidido eliminar la cuota de inscripción para facilitar la participación, al tiempo que ha realizado un último llamamiento a los clubes, equipos y jugadores de voleibol de la ciudad.

De esta forma, la participación en el torneo -- cuyo objetivo es recaudar fondos a favor de ELA Extremadura-- será gratuita y contará con un seguro de accidentes para los jugadores.

La organización ha recordado, en un comunicado, que el torneo está abierto a personas de todos los niveles y pretende convertirse en una jornada de deporte, convivencia y solidaridad a favor de ELA Extremadura, contribuyendo a dar visibilidad a las personas afectadas por esta enfermedad y a sus familias.

Junto con su finalidad solidaria, el torneo también nace con el propósito de acercar el vóley playa a nuevos participantes, fomentar su práctica y conseguir que este deporte "gane presencia y afición" en Badajoz.

La organización ha explicado que no es necesario tener ampliar experiencia en vóley playa para participar y que los equipos estarán formados por dos jugadores y, opcionalmente, un suplente. El formato de competición permitirá disputar más de un partido y contará con fases de 'oro' y 'plata'. Además, quienes quieran participar pero no tengan compañero o compañera, pueden contactar con la organización, que les ayudará a formar equipo.

A poco menos de una semana de celebrarse, los promotores también han realizado un llamamiento especial a los clubes de voleibol de Badajoz, sus entrenadores y jugadores para que difundan la iniciativa entre sus equipos y "se animen a participar".

"Queremos que el vóley se ponga de moda en Badajoz. Que quienes ya juegan disfruten de una jornada especial y que quienes todavía no lo conocen descubran un deporte divertido y accesible. Y queremos hacerlo unidos por una causa tan importante como dar visibilidad a la ELA y apoyar a las familias afectadas", han explicado los organizadores.

Más allá de la competición, el torneo también contará con una zona de restauración y un ambiente pensado para disfrutar del vóley playa con amigos. Toda la jornada está organizada por Doze+1 y Copistería Baluarte con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz, la Fundación Municipal de Deportes y El Templo de los Arroces.

El martes 8 de septiembre, la organización valorará el número de equipos inscritos y tomará la decisión definitiva sobre la celebración del torneo.