La Torta del Casar se presenta en Fitur como uno de los grandes atractivos gastronómicos de Extremadura

MÉRIDA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar participa en la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid desde este miércoles 21 de enero y en donde se presenta como uno de los grandes atractivos gastronómicos de la región.

De este modo, la DOP Torta del Casar está presente en el stand de Extremadura para poner de manifiesto el potencial turístico de la provincia de Cáceres y, de forma más específica, de Casar de Cáceres, cuna del queso estrella de la región.

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha subrayado que Fitur es una cita "especialmente relevante", ya que "el turismo es un aliado estratégico" para la Denominación de Origen.

"Nuestro objetivo es dar a conocer nuestro queso amparado y, por ello, también aspiramos a que los visitantes sigan descubriendo Extremadura, sus paisajes y su gastronomía. Queremos poner en valor que la Torta del Casar es uno de los grandes atractivos gastronómicos de la región", ha añadido.

Con este fin, la DOP ha celebrado una cata comentada de Torta del Casar, maridada con cava extremeño. Más de una veintena de asistentes han participado en la cata y han podido conocer el sabor único y ligeramente amargo del queso amparado, así como disfrutar de su textura cremosa. Esta actividad se ha realizado en colaboración con la Dirección General de Turismo de la Junta y con la Ruta del Vino y el Cava de Extremadura.

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha destacado que la cata comentada "es una oportunidad excelente para ayudar a identificar y comprender los matices que hacen de este queso un producto único, y para dar a conocer el queso acompañándolo de una explicación que permita entender las peculiaridades que hay detrás de cada pieza".

La DOP Torta del Casar estará presente en Fitur hasta este viernes, día 23, y a lo largo de estos tres días los asistentes que se acerquen a visitar el stand de Extremadura podrán descubrir los secretos de una de sus señas de identidad: la Torta del Casar.

Mediante degustaciones, la Denominación de Origen invitará a los visitantes de la feria a conocer el territorio a través de su "excelente oferta gastronómica", en la que el queso amparado ocupa un "papel protagonista".

