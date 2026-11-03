Un total de 79.147 cacereños están llamados a las urnas, 671 más que en las elecciones autonómicas de 2025

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cáceres para designar los componentes de las mesas electorales del 29N - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado este martes un Pleno extraordinario para realizar el sorteo de los miembros de las mesas electorales de cara a las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre. En los próximo días, 963 ciudadanos recibirán la notificación para formar parte de las mesas electorales.

Según los datos del Censo Electoral, en estos comicios están convocados a votar un total de 79.147 electores, lo que supone 671 más que en las elecciones autonómicas celebradas en 2025.

Para esta convocatoria se constituirán 107 mesas electorales, seis más que en las anteriores elecciones. Este incremento responde al criterio establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que determina la división en dos de aquellas mesas que superen los 1.100 electores.

En cada mesa se designará un presidente y dos vocales titulares, además de dos suplentes por cada uno de ellos. En total, se emitirán 963 notificaciones, que recibirán las personas designadas en los próximos días.

Del conjunto del censo electoral, 51.870 personas reúnen los requisitos para poder formar parte de las mesas electorales como presidente o vocal. Entre las condiciones establecidas se encuentran saber leer y escribir y ser menor de 70 años. Las personas mayores de 65 años podrán presentar su renuncia en el plazo de siete días.

Para ejercer como presidente de mesa se requiere, además, contar con el título de Bachillerato o de Formación Profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. Del total de personas que pueden formar parte de las mesas, 35.453 cumplen los requisitos para ser presidentes.

El sorteo, así como la gestión de las notificaciones y las posibles sustituciones derivadas de las alegaciones y exclusiones admitidas, se realiza mediante una aplicación informática propia desarrollada por el Servicio de Desarrollo Tecnológico del Ayuntamiento de Cáceres, a partir del Censo Electoral General remitido por el INE.

Las personas designadas que necesiten presentar alguna reclamación o excusa podrán dirigirse a la Junta Electoral de Zona. La vía preferente es la plataforma institucional habilitada para este procedimiento. Para acceder es necesario disponer de certificado electrónico, DNI electrónico o sistema Cl@ve. También se puede contactar a través del correo electrónico excusas.juntazona.cc@gmail.com.

Por otro lado, todas las personas llamadas a votar en las Elecciones Generales en la ciudad de Cáceres pueden consultar en la web del Ayuntamiento el colegio electoral y la mesa asignada para ejercer el voto; concretamente en el siguiente enlace mesaselectorales.ayto-caceres.es.

El concejal de e-Administración, Emilio Borrega, ha explicado que a partir de ahora, "personal del ayuntamiento y personal contratado irá a las viviendas de los interesados para ser notificados de que son miembros de las mesas electorales y que por lo tanto tienen que concurrir el día de las elecciones a las mesas".

"Si hubiera alguna alegación o algún problema por parte de alguna de estas personas, pueden hacer ya directamente a través de la página web esas alegaciones para estudiar su caso particular", ha concluido.