Los trabajadores de centros de transportes en Extremadura reclaman una solución a la Junta tras cinco meses sin cobrar

CCOO celebra una concentración para reclamar el pago de las nóminas de la plantilla de los centros de transporte de Extremadura - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores afectados por los impagos en los centros de transportes de Extremadura se han concentrado este lunes ante la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, en Mérida, para reclamar a la Junta de Extremadura y la empresa Copergy Ibérica SL una solución urgente tras acumular cinco meses sin cobrar sus nóminas.

La concentración, convocada por Comisiones Obreras de Extremadura, pretende visibilizar la situación que atraviesan los 57 empleados de diez centros de trabajo con gestión externalizada por la Junta de Extremadura, quienes critican el impago de sus salarios.

Así, en declaraciones a los medios el secretario de Organización y Finanzas de Hábitat CCOO de Extremadura, Félix García, ha explicado que se han reunido en "reiteradas ocasiones" con la Junta, que les ha trasladado que "están intentando romper el contrato con la empresa".

Sin embargo, García ha lamentado que "después de cinco meses siguen en la misma situación y los trabajadores continúan sin cobrar" sus nóminas.

Además, ha remarcado que, al no pagar la empresa y no resolver la Junta de Extremadura la situación, "los trabajadores no pueden cobrar por ninguna vía" y, en este sentido, ha responsabilizado al Ejecutivo regional de que "el conflicto se prolongue desde hace cinco meses".

A preguntas de los medios sobre si tiene constancia de que la Junta de Extremadura se estuviera poniendo en contacto con otra empresa para asumir el servicio, García ha indicado que tienen conocimiento de que "se han mantenido contactos desde los meses de marzo y abril", aunque ha lamentado que "al final son muchos meses para unos trabajadores que no cobran y que tienen que pagar recibos, comer y vivir".

Finalmente, ha anunciado que el próximo 23 de julio se celebrará una manifestación que partirá desde la plaza de toros de Mérida y finalizará ante la Asamblea de Extremadura, donde tendrá lugar una concentración.