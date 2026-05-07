Trabajadores de Infantil 0-3 años piden en una concentración en Mérida bajar ratios y un modelo "universal"

Concentración en Mérida para reclamar soluciones laborales para el colectivo del primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años en Extremadura - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años se han concentrado este jueves en el Complejo Mérida III Milenio, en la capital autonómica, para solicitar al Gobierno regional cambios en sus condiciones laborales y en el servicio, entre ellas "mejores" salarios, una bajada de ratios en las aulas, "más apoyos" en los centros, y avanzar hacia un modelo "universal" y "equitativo".

La concentración coincide con la jornada de huelga convocada en el ámbito estatal por las Federaciones de Enseñanza y de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en el primer ciclo de Infantil, y que afecta a centros públicos y privados.

Así, en declaraciones a los medios Laura Gordón González, que forma parte del Grupo Motor de la plataforma Extremadura 0-3 y es también vocal en la Asociación de Educadores de la comunidad, ha reivindicado para las técnicas en educación infantil unos "derechos fundamentales" que el colectivo lleva "muchos años" reivindicando, entre ellos que al suyo se le considere como un ciclo educativo.

"El ciclo de 0-3 es un ciclo educativo. Tenemos que formar parte de la etapa educativa 0-6, que es la etapa de Infantil", ha espetado, al tiempo que ha calificado de "abusivas" las ratios de alumnos por persona con las que actualmente trabajan, y que a su juicio evidencian que a la Consejería de Educación "lo que le importa es la cantidad, no la calidad".

"Tenemos dos manitas. Tenemos que mover ocho cunas. Tenemos que dar de comer a ocho bebés. Tenemos que darle cariño a ocho bebés. De la etapa de las aulas de 1 ó 2 años tenemos 13 para una sola persona Y en las edades de 2 a 3 llegamos a 18 niños por persona", ha alertado, al tiempo que ha añadido que incluso para niños con necesidades educativas especiales cuentan con "una plaza".

Al mismo tiempo, ha reclamado a la Consejería de Educación que desbloquee la negociación del quinto convenio colectivo que, según indica, lleva "desfasado" desde el año 2018; y ha pedido que la categoría de técnico en educación infantil se reclasifique según el grupo profesional al que corresponde.

En este sentido, ha informado de que han solicitado "audiencia" a la Consejería de Educación para plantearle todas estas reivindicaciones. "Necesitamos una audiencia para hablarles de todos estos temas, que no nos rechacen, que no nos den de lado, que estamos de verdad, que desde que entramos en la Consejería de Educación la etapa 0-3 está totalmente olvidada", asevera; al tiempo que ha insistido en que sus centros "no son guarderías, son escuelas infantiles".

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