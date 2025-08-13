La Traída y Despedida de la Virgen de Barbaño de Montijo será la imagen del cupón de la ONCE el 28 de agosto

Presentación del cupón de la ONCE en Montijo. - ONCE

MONTIJO (BADAJOZ), 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Traída y Despedida de la Virgen de Barbaño de Montijo (Badajoz)será la imagen del sorteo del cupón de la ONCE del próximo 28 de agosto.

El delegado de la ONCE, Fernando Iglesias, los alcaldes de Montijo y Barbaño, Javier Cienfuegos y Sergio Tena, respectivamente, el hermano mayor de la hermandad Ntra. Sra. De Barbaño, Pablo Iglesias han presentado el cupón, este miércoles acompañados por los concejales del consistorio de Montijo y miembros de la hermandad.

En este sentido, cabe destacar que cinco millones de cupones difundirán esta tradición de la localidad extremeña de Montijo, según explica la ONCE en nota de prensa.

La Traída y Despedida de la Virgen de Barbaño se realizan, respectivamente, el día 28 de agosto y el primer domingo del mes de octubre.

En la primera fecha se acude a la Ermita, situada en Barbaño, de madrugada, a las 07,00 horas la Patrona de Montijo es traída al pueblo. Allí se celebran novenas y diversos cultos por su festividad, el día 8 de septiembre.

Esta ermita, del siglo XVI, es un destacado santuario mariano que se ubica en la Entidad Local Menor de Barbaño, perteneciente al municipio de Montijo. La imagen primitiva de la Virgen fue encontrada en las ruinas romanas de la antigua ciudad de Torre Águila, cerca del Guadiana.

Por su parte, La Despedida, tras permanecer en la Parroquia de San Pedro y San Gregorio, tiene lugar el primer domingo de octubre, fecha en la que regresa a su ermita.