Un tramo de la Avenida de Extremadura de Mérida permanecerá cortado del 22 al 26 de junio por obras en la calzada

Avenida de Extremadura a la altura del aparcamiento de Santa Eulalia. - POLICÍA LOCAL

MÉRIDA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha informado de que, desde el próximo lunes, 22 de junio, hasta el viernes, 26 de junio, se cortará al tráfico la Avenida de Extremadura, en el tramo comprendido entre el aparcamiento de Santa Eulalia y la rotonda de la Torre, debido a obras en la calzada.

Desde la Avenida de Extremadura en dirección a la Torre sólo se permitirá el acceso a los residentes de la Rambla y San Juan, que accederán por esta calle en sentido inverso de circulación, según el comunicado remitido por la Policía Local.

El tráfico procedente de las calles Almendralejo y Marquesa de Pinares seguirá el sentido normal de circulación hacía la rotonda de la Torre, no permitiéndose el paso hacia Avenida de Extremadura pero sí hacía las calles Cardero, Marquesa de Pinares y Camilo José Cela.

La Policía Local instalará señalización viaria para informar de los accesos e itinerarios.