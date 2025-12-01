El tramo de la rotonda de Charca Musia a la del ferial de la Ronda Sur de Cáceres se abrirá en abril de 2026

El consejero de Infraestructuras, Manuel Martín Castizo, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, visitan las obras de la Ronda Sur - EUROPA PRESS

CÁCERES, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tramo de la Ronda Sur de Cáceres que va desde la rotonda de Charca Musia, en la carretera de Miajadas (EX-206), a la N-630 en la rotonda del recinto ferial se pondrá en funcionamiento en abril de 2016, mientras que el resto hasta enlazar con la rotonda de acceso a Aldea Moret no estará en servicio hasta finales de ese mismo año, debido a problemas que han surgido en la ejecución de las obras por diversas causas.

Además, los restos arqueológicos encontrados cerca de Charca Musia y que corresponden a la calzada romana de la Vía de la Plata han sido desmontados en parte, pero se ha mantenido un tramo que se quedará al descubierto integrado en un pequeño parque que podrá visitarse. También se construirá una pasarela peatonal elevada para dar continuidad a los peregrinos que hacen el camino de Santiago por la Vía de la Plata, en un itinerario en el que se plantarán olivos y cipreses.

Así lo ha explicado este lunes el director de la obra de la Ronda Sur de Cáceres, Pedro Rodríguez, en el transcurso de la visita que ha realizado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, junto al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y varios concejales.

Rodríguez ha explicado que en el proyecto se recogió una actuación con un georadar para estudiar el subsuelo de la superficie, en la zona que iba a ser expropiada, y con ello se pudo localizar la Vía de la Plata y lo primero que se hizo fue una excavación arqueológica el pasado verano, que ha consistido en sacar a relucir parte de ese tramo de la Vía de la Plata.

Una vez que se ha hecho la excavación se envió a la Dirección General de Patrimonio y "ellos autorizan el desmantelamiento de la calzada", pero "se quedado una pequeña parte que se integrará dentro de un parquecito que tendrá acceso desde la ronda y se podrná contemplar los restos de la antigua Vía de la Plata", con un cartel explicativo de cómo funcionaba esta vía de comunicación romana.

Por su parte, el consejero ha explicado que esta Ronda Sur, que cuenta con una inversión adjudicada de 16,2 millones de euros, es "una infraestructura clave para Cáceres", porque "va permitir que se circule con fluidez y seguridad por este viario de carácter urbano que prima sobre todo la seguridad y la capacidad frente a la velocidad".

"Las obras llevan un retraso debido a varias circunstancias, pero tenemos previsto abrir este tramo entre la rotonda de la carretera de Miajadas y la rotonda del ferial el próximo mes de abril y el otro tramo, entre la rotonda del ferial y la nacional 520 en Aldea Moret, a finales de 2026", ha avanzado el consejero.

El retraso de la puesta en funcionamiento sobre las fechas que se barajaban, que era a finales de este 2025, se deben a problemas en el tramo que pasa frente a la urbanización La Cañada, donde se expropió una propiedad cuyo dueño no desalojó de enseres y animales, por lo que no se podía actuar. Después se pararon por unos permisos que tenía que emitir ADIF para autorizar la obra autorización sobre el paso elevado en la vía ferroviaria, y finalmente, se han demorado por unas voladuras que ha habido que hacer "debido a la dureza de la roca caliza".

"Esas voladuras se han iniciado pero tienen que volver a repetirse porque ha requerido un nuevo estudio de esas micro voladuras para romper la roca y que las máquinas puedan trabajar mejor", ha explicado Martín Castizo en declaraciones a los medios.

En cuanto al tramo que se pondrá en servicio en abril de 2026, el principal motivo del retraso ha sido la aparición de restos arqueológicos de la antigua calzada romana a la Vía de la Plata, ya que se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de sitio histórico y tanto los trabajos previos como los de cata y desmontaje han conllevado el retraso.

CERRAR EL ANILLO

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha incidido en que esta infraestructura "es fundamental" para la ciudad desde el punto de vista de la movilidad ya que "cierra el anillo de circunvalaciones" y va a posibilitar la conexión de la carretera de Trujillo, la A-58, con la carretera de Badajoz, pasando por la carretera de Miajadas y por la Nacional 630.

"Eso va a suponer un antes y un después a la hora de poder diseñar la movilidad interna de la ciudad de Cáceres, y al mismo tiempo va a suponer una nueva salida a todas las barriadas nuevas de la ciudad, como son Nuevo Cáceres y Casa Plata", ha recalcado. "Que tengamos fecha de finalización es una magnífica noticia, pese a las dificultades que estamos encontrando a la hora de ejecutar esta infraestructura", ha añadido el regidor.

Mateos ha calificado de "noticia histórica" que la ciudad cuente a finales de 2026 "y después de muchas décadas", con todo el anillo de circunvalaciones de nuestra ciudad cerrado.