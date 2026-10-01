El transporte por autobús se refuerza esta semana con 45 viajes adicionales con motivo de la Feria de Zafra

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MÉRIDA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General de Movilidad y Transportes, ha autorizado el refuerzo del servicio de transporte de viajeros por carretera con 45 expediciones adicionales con origen y destino en Zafra, con motivo de la celebración de la Feria Internacional Ganadera de Zafra los días 3 y 4 de octubre.

En concreto, se han habilitado 15 expediciones adicionales para el trayecto Badajoz-Zafra, con parada en Santa Marta de los Barros; nueve expediciones para el trayecto Mérida-Zafra, con paradas en Almendralejo y Villafranca de los Barros; catorce expediciones adicionales en el trayecto Almendralejo-Zafra, por Villafranca de los Barros y Los Santos de Maimona, y siete expediciones adicionales en el trayecto Santa Marta de los Barros-Zafra.

Los servicios de refuerzo se realizarán en ambos sentidos y tendrán carácter adicional al servicio de línea regular, que mantendrá sus horarios y frecuencias previamente establecidos.

La autorización de estas expediciones responde a la previsión de que la demanda de viajeros durante la Feria Internacional Ganadera pueda superar la capacidad habitual de transporte de la empresa operadora, por lo que se amplía la oferta disponible para atender el incremento de desplazamientos y facilitar que los ciudadanos puedan acudir al evento utilizando el transporte público, según informa la Junta de Extremadura

Además de mejorar la movilidad durante la celebración de la feria, el refuerzo pretende contribuir a descongestionar las carreteras y reducir el número de vehículos particulares en los accesos y el entorno de Zafra, favoreciendo una movilidad más sostenible y segura.

Las 45 expediciones adicionales estarán amparadas por la gratuidad del transporte de viajeros por carretera que se aplica en el ámbito regional de Extremadura, por lo que se sumarán al servicio ordinario sin sustituir las expediciones correspondientes a las líneas regulares.

Con esta actuación, la Junta de Extremadura refuerza la oferta de transporte público durante uno de los acontecimientos con mayor capacidad de atracción de visitantes de la región y facilita una alternativa de movilidad para que los asistentes puedan desplazarse a la Feria Internacional Ganadera de Zafra de forma más cómoda, segura y sostenible.