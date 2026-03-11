El transporte urbano por autobús aumenta un 9,3% en enero en Extremadura

Archivo - Autobús urbano de Badajoz. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 9,3% en enero en Extremadura respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 1.116.000 pasajeros, frente a una bajada del -1,2% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Extremadura (+9,3%) País Vasco (+6,7%) y Castilla y León (+3,6%) fueron las que registraron mayores subidas del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se situaron Murcia, Galicia y Madrid con retrocesos de un 6,5%, 3,9% y un 2,9%, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

(Más información en Europa Press)