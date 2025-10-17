Transportes licita por 11,14 millones un contrato para conservar 208 kilómetros de carreteras en la provincia de Badajoz

BADAJOZ, 17 Oct. (ERUOPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado un contrato para la conservación y explotación de 208 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Badajoz con un presupuesto de 11,14 millones de euros (IVA incluido).

La duración de este contrato, cuya licitación fue previamente autorizada por el Consejo de Ministros, es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

En concreto, los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 208,502 kilómetros del sector número 3 de esta provincia, que incluye las carreteras N-432, entre Badajoz capital (km 0) y la conexión con la autovía A-66 pasada la localidad de Zafra (km 79,400), y la N-432A, en varios tramos en las localidades de La Albuera (del km 20 al 25); Santa Marta de los Barros (km 40 al 45) y Zafra (del km 69 al 76) y varios enlaces.

También se incluye la N-435, entre La Albuera (km 22) y el límite con Andalucía, pasada la localidad de Higuera la Real (km 104), y la N-435A, entre los km 32 y 35 y en varios tramos y enlaces, según informa el Ministerio de Transportes en nota de prensa.

Junto a estas carreteras, el contrato incluye la rehabilitación superficial del firme en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, entre los km 70,650 al 75,300, en la Variante de Jerez de los Caballeros.