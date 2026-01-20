Trasladada al hospital una mujer de 40 años tras sufrir un atropello en Plasencia

Archivo - Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. - CONSALUD.ES - Archivo

MÉRIDA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 40 años de edad ha resultado herida de carácter 'menos grave' como consecuencia de un atropello ocurrido este martes, 20 de enero en Plasencia.

El accidente ha tenido lugar sobre las 14,05 horas en una rotonda de la carretera N-630, a la altura de Las Cigüeñas, según la información que facilita el Centro 112 de Extremadura.

La víctima ha sufrido policontusiones y ha sido trasladada hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Han intervenido una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local.