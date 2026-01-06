Tres décimos del primer premio de 'El Niño' 2026 dejan 600.000 euros en Almendralejo y Azuaga

Archivo - Monedas, billetes - EUROPA PRESS - Archivo
MÉRIDA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
El primer premio del sorteo de la lotería de 'El Niño' 2026 celebrado este martes, día 6 de enero, ha dejado 600.000 euros en las localidades pacenses de Almendralejo y Azuaga.
En concreto, el despacho receptor de loterías número 7.825 de Almendralejo (Badajoz), ubicado en la calle Escribano, ha vendido a través de terminal de máquina un décimo del primer premio, agraciado con 200.000 euros, según ha confirmado a Europa Press el responsable del despacho receptor, Javier Brito.
Ha reconocido que están "como locos" por haber vendido el máximo premio de 'El Niño' 2026; y ha recordado que ya en otras ocasiones han repartido la suerte de premios importantes en la Lotería, en la Bonoloto o en La Primitiva.
También en la localidad pacense de Almendralejo, y en este caso la administración número 3, ha vendido igualmente un décimo del primer premio, que logra por tanto otros 200.000 euros, según ha apuntado la vendedora Manuela Alfaro, quien incide en que en todo caso falta por confirmar oficialmente el dato.
De su lado, la Administración número 1 de Azuaga (Badajoz) ha dispensado a través de máquina un décimo del número ganador del primer premio, y que obtiene 200.000 euros, según ha señalado a Europa Press la gerente del establecimiento, Pepa Hernández, quien reconoce que se sienten "muy contentos" por haber repartido "un buen regalo de Reyes".