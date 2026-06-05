Las tres diócesis extremeñas piden que se reconsidere el "recorte de fondos" para cooperación internacional

Último encuentro de delegaciones diocesanas de migrantes de Extremadura celebrado en octubre de 2025 - DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES

CÁCERES 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Delegaciones de Personas Migrantes y Refugiadas de las tres diócesis de Extremadura --Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia-- han hecho público un comunicado en el que expresan su preocupación por la reducción del presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid) en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma extremeña y solicitan una revisión de las medidas adoptadas.

En el documento, las delegaciones diocesanas de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz llaman a la reflexión sobre el papel de la cooperación internacional "como instrumento para promover el desarrollo humano, la justicia social y la dignidad de las personas en los países más vulnerables".

El comunicado recuerda las recientes enseñanzas del Papa León XIV, recogidas en la encíclica 'Magnifica Humanitas', en la que se defiende un modelo de desarrollo centrado en las personas y en los pueblos, y se advierte de los riesgos que conlleva el aumento de las desigualdades y el debilitamiento de los mecanismos de cooperación entre naciones.

Asimismo, las delegaciones evocan las palabras del Papa Francisco sobre el derecho de las personas a migrar libremente o a permanecer en sus lugares de origen, subrayando que "la cooperación internacional contribuye a que la migración sea una opción y no una obligación provocada por la pobreza o la falta de oportunidades".

Las entidades eclesiales destacan que Extremadura ha mantenido históricamente una vocación de apertura y solidaridad, tanto por la emigración de muchos de sus ciudadanos como por la acogida a quienes llegan a la región. En este sentido, consideran que la reducción de los recursos destinados a cooperación "no responde al sentir mayoritario de la ciudadanía extremeña".

Además, recuerdan que la propia comunidad autónoma de Extremadura se beneficia de ayudas procedentes de otros territorios europeos, por lo que defienden "la reciprocidad y la solidaridad entre pueblos como valores fundamentales".

Las delegaciones concluyen reclamando que la cooperación internacional "no sea considerada un gasto prescindible y apelan a la fraternidad, al compromiso con los más vulnerables y a la construcción de un mundo más justo". El texto finaliza con un llamamiento: "No podemos llegar tarde otra vez. Para nosotros, para la humanidad, es fundamental la cooperación internacional".

Cabe recordar que los próximos Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) pactados por el gobierno de PP y Vox recogen la reducción del presupuesto de la Aexcid de 11 a 2 millones de euros, un hecho que ha provocado la dimisión de la directora general, Isabel Belloso, y el posterior anuncio de la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, de que pone fin a esta Dirección General y la Aexcid quedaría integrada en una estructura más reducida dentro de la Junta.