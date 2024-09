El TSJEx dirimirá si se anula el juicio por el asesinato de Manuela Chavero tras el recurso de la defensa

La defensa pide que se repita el procedimiento judicial mientras que las acusaciones solicitan la desestimación del recurso

CÁCERES, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha celebrado este martes la vista por el recurso de apelación que se presentó contra la sentencia que condenó a Eugenio Delgado a prisión permanente revisable, como autor de la violación y el asesinato de Manuela Chavero.

Esa sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz el pasado mes de mayo, fue recurrida por la defensa del acusado que argumenta once motivos por los que pide la nulidad de todo el procedimiento por varias cuestiones procesales. El abogado defensor ha solicitado la repetición del juicio y la revocación de la pena, mientras que la fiscalía y las acusaciones particulares y popular piden que se desestime el recurso.

El condenado ha estado presente en la vista celebrada en la sede del Alto Tribunal extremeño en Cáceres, a la que también ha acudido la hermana de la víctima, Emilia Chavero, quien ha señalado que "está agotada" por todo este proceso tras la muerte de su hermana, que desapareció en la localidad pacense de Monasterio en julio de 2016 y cuyo cadáver fue encontrado cuatro años después.

"Todavía no me he recuperado del juicio, de ese juicio que escuché tantas cosas tan crueles y tan malas, cuando me encuentro aquí otra vez porque han recurrido", ha dicho la hermana de Manuela Chavero, que ha pedido que el condenado cumpla su pena. "Que nos deje ya por lo menos con nuestra pena, porque la pena la vamos a tener siempre aquí, pero por lo menos tranquilos, que son ya ocho años y medio que ya está bien de hacerle daño a la familia", se ha lamentado Emilia.

