El TSJEx recibe este lunes la Medalla de Cáceres por los 235 años de la creación de la Real Audiencia de Extremadura

El acto tendrá lugar a las 20

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) recibirá este lunes la Medalla de Cáceres, máximo galardón que concede la ciudad y que en esta ocasión, se entregará al citado órgano judicial por el 235 aniversario de la Real Audiencia de Extremadura.

La ceremonia tendrá lugar este lunes, 24 de noviembre, será conducida por la periodista Miriam Rodríguez y estará amenizada por la música de Tamara Alegre y Perico de la Paula. El acceso es libre, con invitación gratuita que debe recogerse en las taquillas del Gran Teatro. Cabe destacar que el lunes la taquilla reabrirá para este fin a las 18,30 horas.

El acto comenzará a las 20,00 horas pero la puerta principal del Gran Teatro se abrirá media hora antes para facilitar la llegada de público y su ubicación en las distintas zonas del teatro. Está previsto que asista la corporación municipal, así como las principales autoridades de la ciudad y de la región extremeña.

"Es un momento muy emotivo, en el que este año reconocemos la trayectoria histórica y social de la Real Audiencia de Extremadura, hoy Tribunal Superior de Justicia. Un acto que celebramos entorno a la fecha en la que Cáceres recibió la declaración Unesco como Patrimonio de la Humanidad, que sin duda nos hace seguir siendo ambiciosos con nuestro futuro", ha señalado el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que ha invitado a los cacereños a asistir a la ceremonia de entrega.

En el hall del Gran Teatro se instalará un photocall, conformado por un repostero municipal y los tradicionales maceros, para que los asistentes puedan fotografiarse.

En los minutos previos a la ceremonia, la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, firmará en el Libro de Honor de la ciudad. Asimismo, Tena será la encargada de recoger de manos del alcalde la Medalla de Cáceres, así como un diploma conmemorativo.

La Medalla de Cáceres se otorga desde 2011 a personas o instituciones que han contribuido significativamente al desarrollo cultural, social o económico de la ciudad de Cáceres. El acto de entrega se celebra cada año en noviembre, en torno a la conmemoración del nombramiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que tuvo lugar ese mes en 1986.

El año pasado se concedió por partida doble a la Real Cofradía de la Montaña y al Cuerpo Nacional de Policía. También la han recibido el Orfeón Cacereño, la Guardia Civil, la Fundación Helga de Alvear, la Fundación Mercedes Calles, el IES El Brocense, el IES Universidad Laboral, el Banco de Alimentos o la Banda Municipal de Música.

Igualmente han sido condecorados el colectivo de jugadores, equipo técnico y directivo del Cáceres Club de Baloncesto que el 10 de mayo de 1992 consiguió el ascenso a la Liga ACB, así como todos los colectivos que lucharon en primera línea contra la pandemia del Covid 19, entre otros.