Extremadura Participa En La Feria IBTM World De Barcelona - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura participa durante estos días en la feria IBTM World de Barcelona, una de las citas más importantes del mundo relacionada con el turismo de congresos, viajes de incentivos y eventos, un sector conocido como MICE por sus siglas en inglés.

Durante tres días, del 17 al 19 de noviembre, la Dirección General de Turismo está presente en el stand de Turespaña, bajo la marca España, con una mesa de trabajo y una agenda de reuniones profesionales con prescriptores nacionales e internacionales.

El objetivo es presentar Extremadura como "un destino que reúne todas las condiciones para organizar con éxito un evento empresarial o un viaje de incentivo", según señala la Junta en nota de prensa.

Así, Extremadura cuenta con palacios de congresos, hoteles de cuatro y cinco estrellas en entornos urbanos y rurales, restaurantes reconocidos por las mejores guías gastronómicas, empresas de actividades y espacios singulares para celebrar eventos y para este perfil de viajero.

En este momento, la Dirección General de Turismo trabaja en la "reactivación" del Club MICE Extremadura, una iniciativa que pretende "fortalecer y estructurar la oferta regional", para lo cual se realizará la revisión de los criterios de adhesión y de los procedimientos de evaluación de las empresas, con el propósito de "consolidar una red de profesionales y establecimientos especializados que contribuya a mejorar el posicionamiento y la competitividad de Extremadura en este segmento turístico", concluye.