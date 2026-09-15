UGT alerta de que el IPC del 4,2% ya supera la subida salarial media en Extremadura

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Extremadura ha alertado de que la subida de los precios de ocho décimas en agosto en Extremadura, situando la inflación anual en el 4,2 por ciento, ya supera la subida salarial media del 3,05 por ciento en la región.

Este "fuerte repunte", provocado principalmente por el encarecimiento de los combustibles, según el sindicato, "amenaza" el poder adquisitivo de los trabajadores.

Ante esta situación, UGT Extremadura reclama desbloquear "inmediatamente" la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), establecer subidas salariales de al menos el 4 por ciento, generalizar las cláusulas de garantía salarial y revisar nuevamente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Además, ha expuesto que la subida de los precios por encima del crecimiento de los salarios podría consolidarse durante los próximos meses ante la incertidumbre geopolítica y energética.

Por ello, el sindicato ha considerado prioritario acometer "de forma inmediata" la negociación del VI AENC, que debe servir para proteger la capacidad de compra de los ciudadanos.

Así, UGT Extremadura defiende que el nuevo acuerdo incorpore una referencia mínima de incremento salarial del 4 por ciento anual para el periodo 2026-2028, complementada con aumentos adicionales del 1 por ciento, 2 por ciento o 3 por ciento en función de la diferencia entre el salario medio de cada convenio y el salario medio del país.

También reclama la incorporación de cláusulas de garantía salarial que permitan corregir las desviaciones de la inflación y evitar que los trabajadores vuelvan a perder poder adquisitivo. En caso contrario, el sindicato ha alertado de que podrían generarse tensiones en la negociación colectiva todavía pendiente.

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