UGT, CCOO y CNT llaman a la participación en la huelga en Extremadura por la vivienda, los salarios y los precios

Francisco José Clemente, representante de los Movimientos por la vivienda, junto a los líderes regionales de CNT, UGT y CCOO en Extreamadura, Jon Álvarez, Patro Sánchez y María Berrocal, registran la convocatoria de huelga general. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO y CNT en Extremadura han registrado la convocatoria oficial de la huelga general del próximo 11 de noviembre que consideran que hay "motivos suficientes" para que tenga un respaldo masivo en los centros de trabajo de la comunidad y también en las calles de sus ciudades por la tarde para reclamar medidas en las políticas de vivienda, en los salarios, en el coste de la vida y en defensa de los servicios públicos.

Una convocatoria que subrayan que es política, como todas las huelgas, coinciden, pero que en este caso no es partidista, y que no va ni contra el gobierno ni contra la oposición, sino que interpela a todas las administraciones, así como a la patronal empresarial, a la que responsabilizando de los bajos salarios de los trabajadores que ha provocado una importante pérdida de poder adquisitivo que dificulta el acceso a la vivienda.

La movilización ha sido registrada formalmente en la sede de Presidencia de la Junta, en Mérida, por parte de los máximos representantes de UGT, CCOO y CNT en la región, Patro Sánchez, María Berrocal y Jon Álvarez, respectivamente.

Les ha acompañado el representante de los movimientos por la vivienda Francisco José Clemente, quien ha subrayado que esta convocatoria comenzó por desahucio de Maricarmen, pero que "evidentemente es una cuestión que afecta a multitud de la población".

Al respecto, ha señalado que no se producía una huelga general desde 2012, año desde el que los salarios en Extremadura se han incrementado un 20 por ciento, mientras que el precio del metro cuadrado lo ha hecho 40%.

"Claro que es una huelga política, pero porque todo es política", ha señalado, para añadir que son éstas las que deciden la legislación sobre vivienda o las condiciones del mercado de trabajo.

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