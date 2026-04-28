UGT espera poder negociar "cuanto antes" las políticas activas de empleo con el nuevo gobierno extremeño

El secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, en declaraciones a los medios para valorar la EPA - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, ha confiado en que con la formación del nuevo Gobierno regional los agentes sociales puedan negociar las políticas activas de empleo en la comunidad, después de que está caducado el Plan de Empleo extremeño.

"Esperamos que cuanto antes haya un gobierno y poder negociar las políticas activas de empleo para que los colectivos o los segmentos de población que tienen más dificultades en la empleabilidad a través de esas políticas se puedan emplear", ha defendido.

Al respecto, ha señalado que las políticas activas de empleo deben ir "focalizadas" hacia mujeres, mayores de 50 años y paradas de larga duración.

De este modo se ha referido Morcillo a los datos de la EPA en la región publicados este martes, y de los que ha hecho una valoración "negativa" porque en la comunidad "hay menos activos y hay menos ocupados".

"La valoración es negativa porque la EPA tiene tres parámetros, el tema de ocupado, el tema de activos y el tema de parados. Hay menos activos, hay menos ocupados, quiere decir que la valoración tiene que ser negativa", ha espetado.

En este punto, reconoce que a UGT le preocupa no sólo el primer trimestre de este año 2026, sino que el cuarto trimestre del 2025 ya fue "negativo" en destrucción de empleo. "Entonces la valoración, aunque parezca mentira, tiene que ser negativa", ha afirmado en declaraciones a los medios con motivo de su asistencia a la entrega este martes en Mérida de los Premios Primero de Mayo de UGT Extremadura.