UGT Extremadura alerta de la falta de formación adaptada a sectores clave y a las trabajadoras

El secretario de Formación de UGT Extremadura, Salvador Vallejo, y el técnico Gabriel Molina - UGT EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Extremadura ha presentado este martes, día 16, tres estudios sobre necesidades formativas de las personas trabajadoras ocupadas, elaborados en el marco del convenio de colaboración suscrito con la Junta a través del Sexpe, y que ponen de manifiesto la "urgente necesidad" de adaptar la formación para el empleo a la realidad de los sectores productivos y avanzar en igualdad de oportunidades.

Los informes analizan la situación de la asistencia en establecimientos residenciales, el sector del transporte y almacenamiento y las barreras de acceso a la formación de las mujeres trabajadoras extremeñas, a partir de datos oficiales y de más de 1.700 encuestas realizadas por UGT Extremadura.

En rueda de prensa este martes en Mérida, el secretario de Formación y Memoria Histórica y Democrática de UGT Extremadura, Salvador Vallejo, ha subrayado que la formación para el empleo sólo es eficaz si parte de un diagnóstico "real" de las necesidades de los sectores y de las personas trabajadoras, tal y como establecen la Ley 30/2015 y la nueva Ley de Formación Profesional.

