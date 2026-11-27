MÉRIDA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Extremadura ha logrado una sentencia que obliga a la Junta a indemnizar con más de 28.000 euros a una trabajadora excluida de la estabilización por tener 65 años.

Los servicios jurídicos de UGT Servicios Públicos Extremadura han conseguido una sentencia favorable a esta trabajadora que fue cesada por la Junta tras más de 17 años de contratación temporal.

De este forma, la justicia condena a la administración autonómica a abonarle 28.548,27 euros, de los que 27.548,27 euros corresponden a la indemnización por cese y 1.000 euros a una compensación adicional por abuso de temporalidad.

La trabajadora en cuestión comenzó a prestar servicios para la Junta de Extremadura en octubre de 2007, mediante un contrato temporal para cubrir una plaza vacante.

En 2024, una sentencia judicial reconoció su condición de personal indefinido no fijo, posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Por su parte, el 31 de mayo de 2025 fue cesada después de que su plaza se adjudicara a otra persona en un proceso de estabilización del empleo público.

Cabe destacar que la trabajadora había participado en dicho proceso, pero quedó excluida por haber cumplido los 65 años en la fecha de su resolución, al no reunir uno de los requisitos establecidos en la convocatoria.

Ante esta situación, los Servicios Jurídicos de UGT presentaron una demanda solicitando el reconocimiento de su condición de personal laboral fijo y que su cese fuera declarado improcedente.

De forma alternativa, reclamaron una indemnización de 20 días de salario por año trabajado y otros 10.000 euros por los daños derivados del abuso de temporalidad.

La sentencia estima parcialmente la demanda y reconoce el derecho de la trabajadora a percibir 27.548,27 euros por la finalización de su relación laboral y otros 1.000 euros como compensación por el abuso de la contratación temporal durante más de 17 años, ha informado UGT Servicios Públicos Extremadura.

"El tribunal considera que la exclusión del proceso selectivo por razón de edad no impide que la trabajadora tenga derecho a recibir la indemnización correspondiente por su cese", ha apuntado el sindicato.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

UGT Servicios Públicos Extremadura ha indicado que pone sus servicios jurídicos a disposición de los trabajadores que se encuentren en situaciones similares para estudiar sus casos y reclamar las indemnizaciones que legalmente les correspondan.