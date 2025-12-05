UGT pide participación "masiva" en las elecciones y apunta a la vivienda, empleo e industrialización como prioridades

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, presenta propuestas para los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, en la sede del sindicato en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha llamado a la clase trabajadora a participar "masivamente" en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre para "hacer frente" a la extrema derecha, al tiempo que ha identificado, entre otras, a la vivienda, el empleo y la industrialización como "prioridades" sobre las que trabajar en la región.

"La extrema derecha tiene una opción populista y destructiva. Su agenda pasa por degradar y destruir las instituciones democráticas con políticas rancias y caducadas, y sus políticas son contrarias a los intereses de la clase trabajadora", ha advertido Sánchez en rueda de prensa en Mérida este viernes.

En esa línea, tras agregar que la extrema derecha "niega la violencia machista y criminaliza la inmigración", la secretaria general de UGT Extremadura ha asegurado que, aunque no quiere "hablar de cordón sanitario", desde su sindicato tienen "muy claro" que no pedirán el voto ni para la extrema derecha ni para la ultraderecha.

"UGT va a apoyar siempre a opciones progresistas porque son las que creen en el progreso y en la prosperidad de la región, y las que creen en los derechos de las y los trabajadores", ha remarcado Sánchez.

