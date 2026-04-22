Unidas dice que el gobierno PP-Vox carece de "fiabilidad" y se puede romper "cuando Abascal sople el silbato"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, interviene en el pleno de investidura de María Guardiola - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que el futuro gobierno en la región conformado por PP y Vox carece de la "más mínima fiabilidad" y ha augurado que se puede romper "cuando Abascal sople el silbato".

Del mismo modo, ha afeado el acuerdo "infame" al que han llegado ambas formaciones para la investidura de la 'popular' María Guardiola, a quien, y dirigiéndose directamente a ella, De Miguel ha aseverado que "no se puede gobernar a cualquier precio".

Irene de Miguel se ha pronunciado de esta forma durante su intervención en el debate de investidura de Guardiola que se celebra este miércoles en la Asamblea de Extremadura, donde ha insistido en que PP y Vox van a causar "mucho dolor" a las familias extremeñas con sus políticas "de discriminación, de recortes o de privatización".

"Señorías del Partido Popular y Vox, ustedes van a crear mucho dolor a las familias con sus políticas de discriminación, de recortes, de privatización, pero no se crean que el pueblo extremeño va a quedar callado frente a sus desmanes. Aquí somos siete --diputados--, pero somos miles en las calles y nos van a tener enfrente porque ningún ser humano merece vidas que no sean dignas y este acuerdo de la vergüenza les va a perseguir", ha apuntado.

Sobre el acuerdo que permitirá la investidura de Guardiola, que ha tachado de "paripé", Irene de Miguel ha considerado que el mismo "parece que solo contenta a Vox" y "no es para menos".

"Su cara --la de Guardiola-- el otro día anunciado el acuerdo era todo un poema, como lo es hoy, como es la cara cuando habla el señor Fernández Calle de todos los diputados del Partido Popular", ha dicho.

"Sí, señora Guardiola, usted ha claudicado, usted se ha vendido absolutamente y ha demostrado que es capaz de cualquier cesión por mantenerse agarrada al sillón", ha considerado, además de asegurar que "ha dejado al Partido Popular a los caballos, asumiendo el relato racista y xenófobo de Vox".

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