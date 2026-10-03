Unidas por Extremadura califica de "absoluta vergüenza" el rechazo en el Congreso a los decretos de viviendas

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en declaraciones a los medios, a 3 de octubre de 2026 en Mérida. - UNIDAS POR EXTREMADURA

MÉRIDA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha calificado de "absoluta vergüenza" el rechazo a los dos decretos de vivienda este pasado viernes en el Congreso de los Diputados como consecuencia de los votos en contra de Vox, Junts y PP.

"Lo que vivimos ayer fue una absoluta vergüenza, lo que pasó en el Congreso, que Vox, Junts y Partido Popular votaron en contra de un clamor que había en las calles, y es que no podemos seguir con este mercado de la vivienda que está en manos de los especuladores, que está menos de fondos buitres, de fondos de inversión, algunos de ellos extranjeros, y que están haciendo que en nuestro país alquilar, vivir dignamente, vivir en las ciudades, sea una odisea", ha trasladado Irene de Miguel en declaraciones a los medios.

La portavoz de Unidas espera que esta situación se solucione y que "cuando haya elecciones, haya nuevo Gobierno, lo primero que se apruebe sea el 'decreto Maricarmen entero', sin trocearlo, sin descafeinarlo, como hizo también el PSOE".

Sobre el pacto regional por la vivienda propuesto por el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, De Miguel ha asegurado que es un "pacto fallido", porque, según ha sostenido, los decretos que se llevaron al Congreso "era un pacto de mínimos por la vivienda, y ni así Partido Popular, Vox y Junts votaron a favor".

La portavoz de Unidas por Extremadura ha criticado que estas formaciones políticas "antepusieron los intereses de quienes ellos defienden", esto es, de los "rentistas, grandes propietarios, esos que tienen más de 15 viviendas y están especulando con ellas, a los fondos de inversión y a los fondos buitre".

"Con esa gente no se puede llegar a ningún pacto porque defendemos cuestiones distintas, o deberíamos defenderlas. No es momento de llegar a pactos de Estado por arriba, necesitamos un pacto social, y ese es el pacto de las calles", ha señalado De Miguel y ha recordado que la gente en las calles "está pidiendo que haya una política de vivienda distinta, y a eso es a lo que hay que llegar".

Por último, la portavoz de Unidas por Extremadura ha incidido en que no se puede pactar con partidos que "defienden intereses que no son el de las mayorías sociales y que no es el bien común".