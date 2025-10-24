Unidas por Extremadura celebra la bajada del desempleo pero incide en que es "estacional"

MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea Joaquín Macías ha celebrado la bajada del desempleo en la región, como refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, pero ha incidido en que la misma es "estacional" y fruto de las contrataciones realizadas durante la temporada de verano.

Macías, en rueda de prensa, ha dicho que última EPA lanza "datos positivos" como que hay 10.300 personas menos en el paro, aunque también "sombras", ya que una gran parte de los buenos datos se debe a que casi 4.000 personas ya no son población activa en Extremadura. En total, ha dicho, Extremadura registra hay 68.600 personas paradas, con una tasa de paro que se sitúa en el 13,56 por ciento.

"Extremadura está ralentizando la creación de empleo, algo que venimos diciendo en las últimas valoraciones sobre los datos del paro", ha aseverado, además de llamar la atención sobre el hecho de que la tasa de paro femenino se sitúa en el 16,68 por ciento frente al 10,85 por ciento de los hombres.

De la misma manera, ha incidido en la "especialmente significativa" tasa de paro juvenil, que se sitúa en el 33,06 por ciento, que llega al 44,58 por ciento en el caso de las mujeres jóvenes.

"Esto quiere decir que no les estamos ofreciendo futuro a las mujeres jóvenes de esta región", ha lamentado el diputado de Unidas por Extremadura.

Al respecto, Macías ha criticado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, está "más preocupada y ocupada en la convocatoria electoral y el ruido que ello convoca". "Está más preocupada en todo este barullo que se ha montado que en medidas que solucionen los problemas reales de esta región", ha lamentado.