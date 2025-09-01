Unidas por Extremadura propone la creación de una comisión de investigación sobre los incendios forestales en la región

MÉRIDA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unidas por Extremadura propondrá que se cree en la Asamblea una comisión de investigación sobre la gestión de los incendios forestales de este verano en la comunidad.

Así lo ha asegurado este lunes la portavoz de la coalición, Irene de Miguel, quien ha señalado que propondrá al PSOE que apoye la creación de esa herramienta para que se investigue "si la presidenta Guardiola ha antepuesto los intereses del señor Feijoó a los de la ciudadanía extremeña en la gestión de la emergencia derivada de los incendios".

De Miguel ha explicado que su grupo parlamentario no puede impulsarlo por sí solo en el Parlamento autonómico, y por eso pedirá al PSOE que apoye esa herramienta para saber "por qué no se declaró el nivel 3 de emergencias cuando al mismo tiempo se estaban solicitando medios que sólo se podían pedir con ese nivel de emergencias".

"Queremos saber -ha continuado- si el PP ha utilizado la gestión de los fuegos de manera partidista porque es bastante sospechoso desde Galicia, Castilla y León y Extremadura se actuara con el mismo argumentario, los mismos tiempos y de manera coordinada para hacer creer que desde el gobierno no iba a mandar ayudar".

En rueda de prensa este lunes en Mérida, la portavoz de Unidas por Extremadura ha afirmado que, de confirmarse, "sería extremadamente grave" y ha añadido que se comprobaría, una vez más, que "quien maneja las decisiones en el gobierno extremeño es Feijoó desde Génova".

Además, De Miguel considera "insuficientes" las medidas anunciadas por la presidenta de la Junta en el pasado Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Hervás.

Para la líder de la formación, esas medidas "son pura propaganda", ya que no conllevan ningún cambio "significativo" en el modelo de gestión forestal ni tampoco un aumento de recursos, ni humanos ni económicos, para la prevención de los incendios forestales, indica.

En cuanto a la medalla de Extremadura para el personal del Infoex, Irene de Miguel cree que, aunque "totalmente merecida", llega "tarde". "Es tremendo que se tengan que quemar 45.000 hectáreas para agradecer la labor de un colectivo que lleva años exigiendo mejoras y reivindicando cambios, que llegan a cuentagotas", ha aseverado; al tiempo que ha añadido que "el verdadero agradecimiento se demuestra con hechos y mejorando derechos", poniendo en marcha el Estatuto de Bombero Forestal.

Ese estatuto, según De Miguel, permitiría la jubilación anticipada de los efectivos de extinción de incendios. También el reconocimiento de la peligrosidad y penosidad "porque hasta ahora la Junta de Extremadura pone en el mismo nivel a los bomberos forestales que a los administrativos que están en una oficina".

"Para todo esto se necesita dinero, -ha dicho- por eso, esperamos no tener que volver a escuchar a la señora Guardiola que en Extremadura se vivía un infierno fiscal porque el infierno lo han vivido en Cabezabellosa, Rebollar, Hervás, Cabezuela, Caminomorisco, Aliseda, Burguillos, Alburquerque, Jarilla, Casas del Monte, Oliva de Plasencia, Cañamero, Tornavacas, Jerte, Villar del Pedroso, Cuacos de Yuste, Llerena, Villasbuena de Gata, Perales del Puerto y otros muchos municipios que han visto que nuestros medios de extinción no son solo vitales, sino que son insuficientes", indica en nota de prensa Unidas por Extremadura.

DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Por último, la portavoz de Unidas por Extremadura ha señalado que, al margen de la gestión de los incendios forestales, también se ha vivido situaciones "desastrosas" en otros servicios públicos, como es el caso de la Sanidad, donde la falta de medios ha provocado que los vecinos de Talavera la Real (Badajoz) hayan tenido que salir a exigir que su médico de cabecera les atienda "antes de los 15 días a los que les tenía condenado".

En esta línea, ha señalado que otros servicios públicos con "deficiencias" provocadas por la "falta del personal" ha sido el Sepad, donde incluso los trabajadores contratados durante esta época estival "no cobrarán hasta septiembre por la falta de personal para poder gestionar las nóminas", ha señalado.

"La Extremadura ideal que nos quiere vender la señora Guardiola choca de frente con la Extremadura real, con servicios públicos cada vez más deteriorados, porque sabemos cómo gestiona el Partido Popular lo que es de todos y todas", ha dicho.