Unidas no volverá a sentarse a negociar los presupuestos con la Junta para no "perder el tiempo" en un "paripé"

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha adelantado que su formación no va a participar más en la ronda de contactos de la Junta con los grupos parlamentarios para tratar de alcanzar un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2026.

"Nosotros no nos vamos a volver a sentar con el Gobierno porque sabemos que no vamos a llegar a ningún acuerdo", ha señalado De Miguel al término del encuentro que ha mantenido su grupo con la consejera de Hacienda, Elena Manzano, y el consejero de Presidencia, Elena Manzano.

Una cita, la primera de la ronda de contactos tras un primer encuentro el pasado lunes con la presidenta de la Junta, María Guardiola, a la que, sin embargo, sí han acudido porque consideran "importante" trasladar al Ejecutivo sus propias propuestas.

Una vez puestas sobre la mesa, renuncian a seguir con las negociaciones. "El paripé, no", ha sentenciado la portavoz de Unidas, que tienen "claro" que no van a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, fundamentalmente por su propuesta fiscal. Cabe recordar que la consejera de Hacienda ya puso el impuesto de Patrimonio como una línea roja de esta negociación, y su recuperación ha sido la primera propuesta a la que se ha referido De Miguel.

Así, ha confirmado que, tras el ofrecimiento del Ejecutivo a una nueva cita, desde Unidas les han trasladado que no quieren "hacerles perder el tiempo" a los miembros del gobierno ni a ellos mismos.

"Nosotros teníamos muy claro que veníamos a esta reunión para trasladar nuestras propuestas, pero que políticamente estamos a años luz de lo que está planteando el Partido Popular y que está intentando realmente llegar a acuerdos con Vox o en todo caso con el Partido Socialista".

