Unidas propone una Consejería de Derechos Sociales para combatir la "precariedad" en la atención a la dependencia

MÉRIDA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, se ha comprometido a impulsar la creación de una Consejería de Derechos Sociales si llega al gobierno regional para abordar un sistema de atención a los mayores y a las personas con discapacidad que es "deplorable".

La líder de la formación ha realizado este anuncio tras mantener una reunión con el grupo de Acción Social y Sindical que agrupa a 13 colectivos que trabajan en el ámbito de los derechos sociales.

"La atención que reciben nuestros mayores y las personas con discapacidad es bastante mejorable", ha añadido. Por eso, Irene de Miguel ha defendido la necesidad de esta consejería porque "la atención social no puede estar supeditada a la agenda sanitaria", recoge la coalición en una nota de prensa.

De Miguel ha puesto el acento además en la precariedad de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector social. "Casi el 50 por ciento de la población extremeña necesitan cuidados, y esto no puede recaer sobre las espaldas de trabajadoras precarizadas, con contratos temporales y mal pagadas", ha asegurado.

Por eso, la candidata se ha comprometido a crear un convenio marco para los recursos asistenciales "tengan las ratios adecuadas de usuarios y trabajadores, haya condiciones de seguridad y sueldos dignos que reflejen el trabajo indispensable que hacen los profesionales". De Miguel considera que ese convenio marco es fundamental, sobre todo después del asesinato de Belén Cortés.