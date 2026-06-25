Unidas registra 305 enmiendas parciales para defender lo público y bajar un 10% el sueldo de los diputados

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en declaraciones a los medios para explicar las enmiendas parciales de su grupo a los PGEx 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Unidas por Extremadura en la Asamblea ha registrado 305 enmiendas parciales a los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026 presentados por la Junta, y que modifican un total de 366 millones de euros.

Entre otras medidas en defensa de los servicios públicos y la cooperación, fundamentalmente, la formación plantea una bajada de un 10 por ciento en el sueldo de los diputados autonómicos y altos cargos de la Junta porque "el trabajo de los políticos en esta región se tiene que parecer más al trabajo de la gente corriente", ha explicado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

Además, la formación plantea a través de enmiendas parciales la recuperación del impuesto a viviendas vacías para grandes tenedores; o un gravamen "especial" para las instalaciones fotovoltaicas.

De este modo lo ha explicado en declaraciones a los medios este jueves en Mérida Irene de Miguel, quien ha señalado que su formación pretende con sus enmiendas "proteger y mejorar los servicios públicos como la educación, la sanidad y la dependencia"; a la vez que "desmantelar los chiringuitos que PP y Vox han puesto en marcha y lo único que hacen es derrochar el dinero público".

Al mismo tiempo, como tercer objetivo Unidas se plantea aportar "dignidad" a unas cuentas que el Gobierno autonómico de María Guardiola "ha arrebatado" a los extremeños.

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