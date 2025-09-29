Unidas tilda de "postureo" la reunión con Guardiola sobre los presupuestos porque "las decisiones se toman en Madrid"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en una rueda de prensa en la sede de Podemos. - UNIDAS POR EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha confirmado la asistencia de la formación a la reunión convocada por la presidenta de la Junta, María Guardiola, para abordar los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026 "por responsabilidad y seriedad", ya que ha calificado la cita de "postureo" al considerar que las decisiones sobre el futuro de las cuentas regionales "se toman en Madrid".

En una rueda de prensa en Mérida, Irene de Miguel ha asegurado que no esperan nada de la reunión, porque el líder nacional del PP, Aberto Núñez Feijóo "solo va a permitir que las cuentas extremeñas se aprueben con Vox", y esta formación en Extremadura "no corta ni pincha nada". "Tristemente, para desgracia de Extremadura, las decisiones de los presupuestos extremeños se toman en Madrid, no aquí", ha subrayado.

A pesar de todo ello, la portavoz ha señalado que su formación va a trasladarle a la presidenta de la Junta las cuestiones que deben estar contempladas en el presupuesto de un gobierno "serio y responsable, que mire por el bienestar de la ciudadanía, y no solo por el de los más privilegiados".

UNIVERSIDAD PRIVADA

Por otro lado, la portavoz de Unidas por Extremadura ha denunciado que el gobierno de Guardiola está utilizando las instituciones públicas para "beneficiar" a una empresa privada, al dar "luz verde a un proyecto que no cuenta con los informes preceptivos y a los que no vamos a poder cambiar ni una coma", en relación con la aprobación del proyecto de universidad privada "en un consejo de gobierno extraordinario y urgente celebrado el pasado jueves".

"Es muy preocupante esta manera de utilizar las instituciones públicas en beneficio exclusivo de una empresa privada", ha dicho De Miguel este lunes, al tiempo que ha señalado este proyecto universitario "no cuenta con los informes preceptivos del Consejo de Estado "ni con el visto bueno del ministerio", indica la formación en una nota de prensa.

La líder de la formación ha criticado asimismo que el proyecto va a ser tramitado en la Asamblea por lectura única, lo que quiere decir que "ningún diputado va a poder tocarle ni una coma". "Es un proyecto de universidad privada, elaborado por una empresa privada, que va a pasar por la Asamblea sin que podamos aportar ni mejorar el texto", ha insistido.

De Miguel ha indicado que esta universidad privada competirá directamente con la Universidad de Extremadura, "bastante maltrecha económicamente y a la que la señora Guardiola no está cuidando demasiado". "Esta universidad solo vendrá a dar títulos a los hijos e hijas de los señores del PP y a servir de puerta giratoria para los diputados, no solo del PP", ha espetado.