Unidas ve a Guardiola "lejos" de ser presidenta y dice que "se va con los mismos votos con los que ha llegado"

Los diputados de Unidas por Extremadura tras la intervención de María Guardiola en el debate de investidura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que la candidata María Guardiola está "muy lejos" de ser presidenta de la Junta y dice que, tras su discurso de investidura, "se va con los mismos votos con los que ha llegado".

De Miguel ha rechazado el "discurso absolutamente complaciente" pronunciado este martes por Guardiola y que, en su opinión, "solo iba dirigido a su bancada", ya que los demás parlamentarios, ha asegurado, se han quedado "bastante alucinados con la falta de realidad".

"Creo que la señora Guardiola vive en 'Los mundos de Yupi' pensando que el bloqueo de Extremadura es culpa de los demás y no de ella misma", ha aseverado, además de considerar que su discurso ha sido "muy torpe".

"No sabemos a quién iba dirigido. Sabemos que no iba dirigido a nosotras, por supuesto. Tampoco iba dirigido al Partido Socialista, a los que ha vuelto a menospreciar y a decir además que no necesita su abstención, pero tampoco iba dirigido a Vox que es, les recuerdo, con los que están negociando", ha criticado.

En esta línea, ha indicado que la intervención de la candidata "no ha cosechado quizá los votos que necesita para ser presidenta de Extremadura" porque ha hecho un discurso "como si tuviera mayoría absoluta" y con un "triunfalismo" que, a su juicio, es "infantil", cuando lo que debería haber hecho es solicitar el apoyo de los grupos con "un poquito más de humildad" y "un poquito más de reconocer los errores".

