La Unión pide ayudas para paliar pérdidas de más de 27 millones en la aceituna manzanilla cacereña por la sequía

MÉRIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria La Unión Extremadura ha solicitado la puesta en marcha de ayudas para paliar las pérdidas que va a provocar la sequía en la producción de aceituna manzanilla cacereña, que estima en más de 27 millones de euros.

Ayudas excepcionales recogidas en el reglamento (UE) 2024/3242 para los afectados por los desastres naturales, y que requiere una modificación para dar entrada a sectores afectados por estos fenómenos a partir de junio de este año.

Según ha explicado este jueves el secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, en una rueda de prensa, la escasez de lluvias va a provocar que esta campaña "apenas" se recolecten aceituna de mesa en Extremadura, debido a que "no han cogido tamaño y ya se están poniendo de color morado y pronto están negras".

Por ello, los agricultores se verán obligados a dejarlas para producir aceite "con las pérdidas" que esto va a suponer, ya que, especialmente en la manzanilla cacereña, ya que esta variedad "apenas tiene rendimiento de aceite por lo que el precio de la misma será muy bajo", recoge la organización agraria en una nota de prensa.

Cortés ha señalado que este sector viene sufriendo tres años de sequía y que esta será "sin lugar a dudas" la "peor" de todas las campañas, con pérdidas superiores al 70 por ciento de la cosecha, en una superficie de 55.000 hectáreas y una producción perdida de más de 52 millones de kilos de aceitunas.

Cifras que se refieren exclusivamente al norte de Extremadura, a las que habría que añadir sobre todo los daños en las variedades de mesa de Tierra de Barros. En concreto, ha cifrado las pérdidas en la aceituna manzanilla cacereña en más de 27 millones de euros.

El citado reglamento enunciado especifica que las ayudas se aprobarán cuando las pérdidas superen el 30% de la producción, a partir de las cuales la Comisión Europea habilita presupuestos de ayudas a los damnificados.

Por ello La Unión va a solicitar a la Junta de Extremadura y a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura la aprobación de un Decreto-ley que establezca ayudas directas a los damnificados por la escasez de lluvias, con el fin de que puedan seguir manteniendo las explotaciones y "no se abandonen".

Finalmente, subraya que el cultivo del olivar es "fundamental" para el mantenimiento del medio rural en grandes extensiones de Extremadura, que está "evitando la despoblación y el mantenimiento de la mano de obra en innumerables pueblos" de la región, así como un elemento "fundamental del control de los grandes incendios" que se producen en nuestra tierra.

