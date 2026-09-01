El Universitario de Cáceres suspende operaciones no urgentes por una avería en una tubería que ha afectado a quirófanos

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico en Vegas de Coria (Cáceres) - JUNTA DE EXTREMADURA

VEGAS DE CORIA (CÁCERES), 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una avería en una tubería registrada este martes, 1 de septiembre, en el Hospital Universitario de Cáceres, y que ha afectado a varios quirófanos, ha provocado la suspensión de las operaciones que se encontraban programadas.

La avería fue reparada "en menos de una hora", aunque para la esterilización de los quirófanos y la seguridad por tanto de los pacientes han sido suspendidas las intervenciones programadas, según ha indicado la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien ha remarcado que, en todo caso, se siguen manteniendo quirófanos abiertos en el hospital para operaciones de urgencia.

La actividad recuperará la "normalidad" este miércoles, día 2, de tal modo que se reprogramará todo lo que estuviera previsto para la jornada de este martes.

"Ha habido una avería en una tubería y ha afectado a varios quirófanos, y por precaución, porque ya se ha solventado esa avería, se ha reparado en menos de una hora, pero sí por precaución, estamos hablando de quirófanos que tienen que estar estériles, y por seguridad de los pacientes lo que ha hecho ha sido suspenderse las intervenciones que estaban programadas", ha explicado Guardiola.

"Se siguen manteniendo quirófanos para operaciones de urgencia y lo que se hará pues será recuperar la actividad con normalidad mañana y reprogramar pues toda la actividad que estuviera prevista para hoy", ha añadido.

De este modo lo ha indicado Guardiola a preguntas de los medios en rueda de prensa tras la reunión este martes, 1 de septiembre, en Vegas de Coria (Cáceres) del Consejo de Gobierno de la Junta para aprobar medidas frente a los incendios forestales sufridos en la región este verano.