UPA pide que "parte" del dinero que reciben "grandes perceptores de ayudas de la UE" vaya "al fondo de crisis"

VALDELACALZADA (BADAJOZ), 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha pedido a la Comisión Europea que "una parte" del dinero que reciben los "grandes perceptores de ayudas de la Unión Europea" vaya "al fondo de crisis" para que "se pueda dedicar a la gente que lo está pasando mal" en el sector agrario debido a la situación actual con el coronavirus.

"La UPA pedimos claramente que, aunque alguno cobre un poquito menos de lo que cobra, sobre todo lo que son grandes perceptores de ayuda de la Unión Europea, y que una parte de ese dinero vaya al fondo de crisis y se pueda dedicar a la gente que lo está pasando mal", ha resaltado.

Así, ha explicado que este mediodía "todas las organizaciones agrarias de la UE" tienen una videoconferencia con el Comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, a quien van "a exigir que se pongan todos esos mecanismos a disposición" porque, ha dicho, "es el momento de darse cuenta" de la "importancia" de la agricultura y la ganadería que, "en muchos casos ha estado desprestigiada".

"Que no se piensen que cuando venga un problema como este nos vamos a abastecer con lo que venga de fuera porque no va a llegar, si no hubiéramos tenido nuestros productos, aquí hubiéramos tenido problemas de desabastecimiento... es momento que la Unión Europea le de la importancia que le tiene que dar (al sector agrario)", ha espetado en declaraciones a Europa Press Televisión.

Por ello, ha remarcado que "en estos momentos de necesidad, que no se desaproveche ni un solo euro de los presupuestos actuales, tanto de partidas de desarrollo rural como de los fondos crisis que se tienen que son más de 460 millones de euros".

A este respecto, ha indicado que "ese dinero debería dedicarse a sectores que lo están pasando muy mal" porque "hay sectores como los que se dedican a temas de restauración, cordero, cabrito, cochinillo, leche de cabra, leche de oveja, que lo están pasando muy mal y necesitan de una apoyo necesario en estos momentos".

"Es necesario que se habiliten ayudas para esos sectores que ya lo han pasado mal y para otros que pudieran tener problemas", ha destacado Ramos, quien ha incidido en que "se atiendan las necesidades que los agricultores y ganaderos tengan" así como que "se utilicen todos los recursos".

"DARLE LA VUELTA A LAS PROPUESTAS" DE LA UE

Del mismo modo, Lorenzo Ramos ha planteado que la Unión Europea "tiene que darle la vuelta a las propuestas que ha hecho como un calcetín" ya que "las propuestas que tenía la Comisión Europea con respecto a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), al presupuesto que se iba a dedicar al sector agrario en los próximos siete años, era una posición de recorte".

"Creo que es el momento de darse cuenta de lo absolutamente necesario que somos los agricultores y ganadores como productores de alimentos", ha subrayado al tiempo que ha añadido que "en estos momentos se está demostrando que tenemos capacidad de asegurar que no haya desabastecimiento, no solamente en España sino en ningún país de la Unión Europea".

Además, ha valorado que el sector está "aportando alimentos para otras zonas del mundo" y también tiene la labor "de mantener vivos los pueblos, donde mucha gente viene ahora a refugiarse huyendo de las grandes ciudades precisamente por el tema del coronavirus".

Por tanto, ha considerado que la UE "tiene que replantearse el tema" y "tiene que saber que la agricultura y la ganadería y el mundo rural son absolutamente necesarios" por lo que, ha indicado, "tiene que plantear una posición de aumento de presupuesto", "de dedicarle más dinero a este sector" y "de garantizar esa alimentación sana, segura y saludable que estamos haciendo".

REUNIÓN CON PLANAS

Por otra parte, sobre la reunión que las organizaciones agrarias han tenido esta semana con el ministro de Agricultura, Luis Planas, Ramos ha explicado que le plantearon "tres cosas", es decir, lo citado anteriormente con respecto al fondo de crisis de la UE, "que no se produzca especulación en una situación de crisis" como la actual y sobre la mano de obra agrícola.

En concreto, ha especificado que a Planas le indicaron que "hay que exigirle a la Comisión Europea que se pongan todos los recursos que se tenga a través de fondos de crisis, fondos de desarrollo rural" y "que no se desaproveche ni un solo euro" para que "haya dinero disponible para las necesidades de agricultores y ganaderos".

Además, ha planteado que la Comisión Europea "tiene que hacer gestiones para acabar con las guerras comerciales" como el veto ruso o los aranceles de Trump. "Guerras comerciales en una situación como esta, con medio mundo confinado, se tienen que terminar, hay que garantizar que los alimentos lleguen a todos los ciudadanos del mundo", ha espetado.

Por otra lado, también plantearon al ministro "perseguir que no se produzca especulación en una situación de crisis" como la actual porque "hay gente que siempre encuentra el momento para aprovecharse" y, ha recordado, que existe "una Ley de la Cadena Alimentaria que todo el mundo la tiene que cumplir".

Así, ha solicitado "que no se especule, que no se encarezcan los precios a los consumidores porque no es necesario" porque "en este días está habiendo un aumento del precio para los consumidores en sectores que no tienen ninguna justificación".

Finalmente, el secretario general de UPA ha explicado que también hablaron con Planas sobre la mano de obra agrícola ya que "parece que sí está habiendo problemas" en "zonas del norte como Aragón y Cataluña" y "en algunos cultivos como el ajo o la cebolla" donde acudían "trabajadores extranjeros".

A este respecto, ha apuntado que "hay muchísimos trabajadores en España que se han quedado en el paro" por lo que ha propuesto poner "todo lo que tengamos a disposición de agricultores y ganaderos para que no se quede ni un solo alimento en el campo". Para ello, ha indicado que UPA ha creado "una bolsa de trabajadores".

En cuanto a la respuesta del ministro a sus demandas, Ramos ha señalado que éste "lo estaba planteando" a la UE pero que les dijo que "había por parte del comisario ciertas reticencias".

