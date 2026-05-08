UPA-UCE Extremadura alerta de que los ganaderos no pueden vacunar contra la lengua azul por falta de vacunas

Responsables de UPA-UCE Extremadura atienden a los medios - UPA-UCE EXTREMADURA

Reclama a la Junta que "garantice cuanto antes el suministro de las vacunas a los ganaderos extremeños"

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 8 May. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha alertado este viernes que los ganaderos de la región llevan un mes sin poder vacunar contra la enfermedad de la lengua azul por falta de vacunas, por lo que ha reclamado que la Junta de Extremadura "tiene que atender la necesidad de vacunación de los ganaderos porque el momento de vacunar es ahora".

Así lo ha destacado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, en declaraciones a los medios en el Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa que se celebra en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros.

En su intervención, el dirigente de UPA-UCE Extremadura ha reclamado al nuevo gobierno regional que garantice "cuanto antes" el suministro de las vacunas a los ganaderos extremeños que necesitan vacunar contra la enfermedad de la lengua azul.

Según los datos que ha aportado, Extremadura cuenta con cuatro serotipos de lengua azul, por lo que "hay que vacunar con urgencia al ganado antes de que suban las temperaturas", ha reiterado Llanos, quien ha resaltado que existe un periodo de tiempo entre la vacunación y el efecto en los animales y el objetivo es evitar que los ganaderos extremeños tengan graves problemas cuando llegue el calor.

"Hay serotipos que tienen una mortalidad muy alta, sobre todo en el ovino, y no queremos que los ganaderos sufran graves pérdidas por no haber tenido las vacunas a tiempo", ha manifestado Llanos.

Con respecto a la situación que vive la ganadería, UPA-UCE Extremadura señala que la climatología ha sido negativa para el sector ganadero porque las lluvias torrenciales del invierno dañaron la montanera y, después, la falta de lluvias y las altas temperaturas "han cortado" la primavera y han secado los pastos antes de tiempo.

Por su parte, la responsable de ganadería de UPA-UCE, Jamaica Risco, ha alertado de que la apicultura da por perdida la cosecha de primavera, de tal forma que "muchos apicultores no han recolectado ni un kilo de miel y otros no han llegado al 10 por ciento de la producción habitual, mientras que los costes de producción, sobre todo el gasoil, han aumentado considerablemente", ha dicho.

Por todo ello, esta organización agraria ha vuelto a denunciar que el sector apícola "sigue sin recibir ningún tipo de apoyo" ni del Gobierno central, ya que quedó excluido de las ayudas por la guerra de Oriente Medio, ni de la Junta de Extremadura, que "sigue sin poner ayudas encima de la mesa tal y como hizo Andalucía", según señala UPA-UCE a través de nota de prensa.

Por último, UPA-UCE ha lamentado que "ya están entrando las primeras mieles procedentes de terceros países por el acuerdo de Mercosur con arancel cero, lo que deja al sector apícola en peligro de extinción".

AYUDAS POR LAS BORRASCAS

Por otra parte, UPA-UCE Extremadura ha reiterado que sigue "a la espera" de que el Ministerio de Agricultura incluya los municipios afectados por las borrascas que se habían quedado fuera de los dos listados publicados.

Según recuerda, esta organización agraria entregó un documento a Delegación del Gobierno para que el ejecutivo central incluyera tanto a los municipios de la provincia de Cáceres como de Badajoz que se habían quedado fuera, entre ellos la comarca de Jerez de los Caballeros.