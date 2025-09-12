UPA-UCE Extremadura estudia movilizaciones si la Junta no atiende las reclamaciones del campo tras los incendios

MÉRIDA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA-UCE Extremadura estudia movilizaciones si la Junta no atiende las reclamaciones que agricultores y ganaderos plantean tras los incendios sufridos este verano en la región.

De este modo lo ha señalado el secretario general de la organización agraria, Ignacio Huertas, quien tras apuntar que el Gobierno extremeño se encuentra "a la cola" en los apoyos para la recuperación tras los incendios, ha avanzado que ha solicitado una reunión con la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, para que se "escuche" al campo y se atiendan sus peticiones.

"Esta organización agraria ha solicitado una reunión con la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, para que se les escuche y se atiendan sus peticiones. De no ser así, saldremos a la calle porque no podemos consentir que estos incendios, que se han generado por el abandono del medio rural, generen ahora todavía más abandono", ha señalado.

Así, en rueda de prensa este viernes en Mérida, Huertas ha defendido que la gestión de los apoyos para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios realizada por la Junta "ha sido la peor y la que lleva un mayor retraso en su tramitación".

"Los incendios que ha sufrido Extremadura en el mes de agosto han sido totalmente excepcionales por su peligrosidad. Esto requería de una actuación urgente y adaptada a la gravedad de la situación, pero no ha sido así", lamenta Huertas, quien destaca también que estos incendios han sido "imparables" y han quemado "muchas miles de hectáreas, animales, colmenas, naves, etcétera". "En definitiva, el modo de vida de muchas familias que viven del sector agrícola y ganadero", subraya.

Además, ha mantenido que esta situación "excepcional" se ha producido por el cambio climático y por la "desaparición" de "muchas" explotaciones agrícolas y, sobre todo, ganaderas que durante los últimos años "han tenido que cerrar por falta de rentabilidad y políticas erráticas, en muchos casos, incluso, contrarias a la actividad agraria de esas zonas".

"Esto se ha reconocido por parte de todas las administraciones durante los incendios, pero hoy parece que se ha olvidado porque en Extremadura se hicieron anuncios y promesas que no se han cumplido. Además, ni siquiera la Junta se ha reunido con las organizaciones agrarias como representantes de los agricultores y ganaderos afectados por el fuego", ha criticado Huertas, quien lamenta que Extremadura es la "única" comunidad autónoma afectada que no ha aprobado las ayudas.

En esta línea, ha recordado que en el caso de Castilla y León ya se ha pagado a los afectados una ayuda básica de 5.500 euros por explotación.

LAS AYUDAS NO SERVIRÁN

Con respecto a las ayudas anunciadas en Extremadura, la organización agraria ya avanza que a su juicio "no servirán para que los agricultores y ganaderos que lo han perdido todo puedan seguir adelante".

"Es imposible que una explotación de cerezo o castaño pueda continuar con una ayuda de 3.000 euros por hectárea cuando la pérdida real para estos agricultores ronda los 30.000 euros en el cerezo y 20.000 euros en el castaño", apunta Huertas.

Además, UPA-UCE incide en que no se ha aprobado ningún apoyo para los ganaderos y que "la realidad es que la mayor parte de superficie quemada son pastos". "En Galicia y Castilla y León se han aprobado ayudas a la alimentación del ganado calculando seis meses de alimentación y una ayuda adicional de 18 euros por hectárea de pastos", añade.