UPA-UCE Extremadura ve "totalmente ineficaces" las cláusulas aprobadas por el Parlamento Europeo en defensa del arroz

Archivo - Arroz - LA UNIÓ - Archivo

MÉRIDA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA-UCE Extremadura se ha mostrado "defraudada" ante la ocasión que a su juicio "ha desperdiciado" Europa para proteger al arroz, ya que considera que las cláusulas aprobadas este pasado martes por el Parlamento Europeo son "totalmente ineficaces".

Ante esta situación, la organización advierte de que "seguirán luchando en Bruselas para que se revisen las condiciones de importación del arroz que hunden los precios en España".

Según señala UPA-UCE en nota de prensa, el Parlamento Europeo aprobó este pasado martes con 459 votos a favor, 127 en contra y 70 abstenciones, el llamado Sistema de Preferencias Generalizadas, un mecanismo comercial que permitirá a 65 países exportar sus productos -excepto armas y municiones- con aranceles reducidos o cero durante la próxima década, con el objetivo de apoyar la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.

Un resultado que ha caído "como un jarro de agua fría" sobre los productores de arroz extremeños y españoles, que "se ven afectados por importaciones masivas de países como Camboya y Myanmar".

Así, UPA-UCE Extremadura ha lamentado el resultado de la votación, pues "se han rechazado las pretensiones de los países productores", como España, que exigían la aprobación de unas cláusulas de salvaguarda "mucho más intensas, que sirvieran para proteger a los agricultores de una materia prima básica como es el arroz".

Esta organización agraria lamenta que los países no productores hayan actuado con una "actitud egoísta, con la única pretensión de obtener importaciones masivas a bajo precio", una situación que se suma a una normativa de etiquetado que los productores rechazan, ya que según asevera, "los consumidores no saben de dónde proviene el arroz que están comprando, pues no es obligatorio que se refleje en la etiqueta".

Ante esta situación, UPA-UCE advierte que "seguirán luchando para lograr reformar este sistema en 2027, cuando se abrirá una ventana para revisarlo", tras lo que ha reafirmado que "Europa debe proteger a sus sectores en toda la Unión", ya si se apuesta por "una verdadera soberanía alimentaria estratégica del continente no tiene sentido que hundamos a sectores estratégicos", señala la organización.