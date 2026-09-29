UPTA pide a Guardiola recuperar las políticas de comercio interior y un "verdadero" plan de relevo generacional autónomo

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, en rueda de prensa en la sede de UGT Extremadura en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, ha pedido a la jefa del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, que reclame al Gobierno central la recuperación para la comunidad de las políticas de comercio interior.

"Es imposible que un autónomo compita contra una gran superficie que decide mañana poner los días sin IVA. Es imposible competir con una gran superficie que larga a la calle una venta de estocaje, de almacén, que no está regulada. Es imposible competir contra la auténtica selva que se ha convertido todo el tema de las rebajas", ha espetado Abad.

Así, ha pedido al Gobierno de Extremadura que "haga lo que tiene que hacer, que es recuperar las competencias en materia de comercio interior" porque, entre otras cosas, la aplicación en la materia del comercio interior "también tiene un reflejo directamente con los trabajadores".

Al mismo tiempo, en rueda de prensa para presentar este martes en Mérida un informe sobre autónomos en la provincia de Badajoz, ha demandado a Guardiola un "verdadero" plan de relevo generacional en el sector de los autónomos, teniendo en cuenta las "estériles" políticas que a su juicio el actual Gobierno extremeño está aplicando en esta materia.

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