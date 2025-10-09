Valencia de Alcántara y otros muncipios de la comarca de Sierra de San Pedro sufren una caída de red de Movistar

Archivo - Un hombre mira la pantalla de su móvil. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Valencia de Alcántara, así como otros municipios de la comarca de Sierra de San Pedro, han sufrido este jueves, 9 de septiembre, una caída de la red de Movistar.

El 112 de Extremadura ha advertido de esta situación tras recibir aviso por parte de la Policía Local de este municipio cacereño, que además afecta a las localidades de Salorino y Santiago de Alcántara, entre otras.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112, además de informar de que la compañía trabaja para solventar la incidencia, coordina la comunicación con los centros sanitarios afectados.