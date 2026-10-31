El Valle del Ambroz invita a disfrutar del otoño este fin de semana con la Fiesta de la Trashumancia y la Gran Calbotá

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PLASENCIA (CÁCERES), 31 (EUROPA PRESS)

El Valle del Ambroz sigue celebrando este fin de semana su Otoño Mágico con fiestas y actividades llenas de tradición, naturaleza, música y gastronomía.

El puente de Todos los Santos arranca este sábado, 31 de octubre, en la Garganta con la XVII edición de la Fiesta de la Trashumancia, una jornada festiva pensada para disfrutar en familia con mercado artesanal, talleres participativos para tejer juntos un tapiz de otoño, el disparatado espectáculo callejero 'El Torico Show' y degustaciones de quesos y platos típicos amenizados por la música folk de Campamento Lumbre.

Este domingo, 1 de noviembre, la fiesta se traslada al entorno natural de Abadía para celebrar la 'Gran Calbotá', un día de encuentro y alegría junto a la piscina natural con juegos de toda la vida (petanca, calva, rana y Reciclajuegos), el sonido de los tamborileros tradicionales y el olor a castañas recién asadas (calbotes) y dulces típicos. La tarde culminará entre bailes y risas con el viaje musical por los 80, 90 y 2000 a cargo de Santos Music, según ha resaltado la Asociación Desarrollo Integral del Valle del Ambroz (DIVA).

Para quienes buscan desconectar y respirar aire puro, el programa Paisaje y Paisanaje ofrece rutas pensadas para contemplar los paisajes y localidades del valle. Este sábado se realizará la ruta 'Trashumando al mirador experiencial', donde un guía experto, y vecino de La Garganta, acompañará a los participantes a un viaje por el corazón ganadero del valle.

El domingo, el programa invita a descubrir "por completo" abadía con una ruta senderista, mientras que el lunes, 2 de noviembre, se ha programado una ascensión a Las Carboneras en Gargantilla.

También el domingo se celebrará una Jornada Micológica, con una salida al monte de la mano de un experto micólogo, una demostración de cocina en vivo, con degustación incluida, en Hervás y una exposición y taller de troncos.

ACTIVIDADES CULTURALES

La cultura y grandes nombres propios también tienen un hueco destacado en la programación de estos días. Este sábado, la magia de la música de autor y los ritmos folclóricos de Pedro Pastor y Álvaro Navarro inundarán el Cine Teatro Juventud de Hervás dentro de su gira '10 Locos Años Descalzos'.

El lunes, Gargantilla se convierte en el corazón generoso del valle con el Otoño Solidario con una cita entrañable que rendirá homenaje a Las Hurdes como territorio invitado y que contará con asociaciones solidarias, paella benéfica, DJ y zumba inclusiva. Además, el actor y humorista Pepe Viyuela recalará en la localidad con su obra 'Encerrona'.

Como broche final del puente, los motores del pasado volverán a rugir en el XXV Paseo de Vehículos Antiguos, una preciosa caravana que recorrerá pueblo a pueblo el valle hasta su llegada a Hervás.