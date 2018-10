Vara asegura que "no" le ha "agradado" la reunión entre Zapatero y Pablo Iglesias sin que Pedro Sánchez lo supiera

Actualizado 26/01/2015 13:17:10 CET

MÉRIDA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que "no" le ha "agradado" la reunión entre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sin que el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, lo supiera.

A preguntas de los medios, Vara ha indicado que "desde la libérrima decisión" de cada uno de "poder desayunar, comer o cenar con quien quiera", el secretario general de un partido como el PSOE "se merece" conocer cuando "destacados militantes" se reúnen con miembros de una fuerza política con la se compite, como es el caso de Podemos.

De esta forma, Fernández Vara ha remarcado que Zapatero, además de presidente del Gobierno, alcanzó la Secretaría General del PSOE y que José Bono, otro de los asistentes al encuentro con Iglesias, fue presidente de una comunidad, ministro y presidente de las Cortes Generales.

"Y luego cada uno le ponga el apellido a que no lo sepa, a mi no me ha agradado como no puede ser de otra manera, para nada, entre otras razones porque yo pertenezco a una cultura de partido donde esas cosas no caben, no caben, yo no las concibo", ha destacado Vara en rueda de prensa.