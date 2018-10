Vara se "avergüenza" de la "amnistía fiscal" del Gobierno que "indulta a todos los delincuentes de cuello blanco"

Actualizado 31/03/2012 20:55:23 CET

MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que él se "avergüenza" de la "amnistía fiscal" del Gobierno central del PP, la cual "indulta ahora a todos los delincuentes de cuello blanco, muchos de los cuales llevarán banderas de España en la muñeca".

"Son los "patriotas de mierda" que desprecian la política y las leyes, a los que ahora el PP indulta a través de una amnistía fiscal que me avergüenza", declara en su blog personal, que recoge Europa Press.

Critica igualmente que dicha "amnistía" no vaya dirigida --ha indicado-- "para los parias que ingresan en prisión por un delito cometido hace doce años cuando eran otras personas, tampoco para los autónomos que no han podido pagar las cuotas de la seguridad social en los dos últimos años y ahora deben hacerlo con recargo, ni para las pymes que no han podido pagar a hacienda, ni para los que tienen todos los miembros de la familia en paro y no pueden pagar el IBI".

Insiste al respecto en que la medida del Gobierno "es para los que ganaron mucho dinero de manera fraudulenta y lo escondieron", y lamenta que "en vez de pasar por el juzgado para pagar su delito, pasarán por la ventanilla de Rajoy para pagar su tasa y legalizar sus billetes de 500 euros".

"Ya sabemos que a partir de ahora conoceremos quienes tenían esos billetes. O quizás no. Pasarán a ser clientes preferentes de los bancos y los directores los atenderán en sus despachos", ironiza Fernández Vara.

INDULTO DEL PSOE

En su blog, el secretario general socialista extremeño lamenta también que su partido indultase en su momento a un consejero delegado de un banco, y reconoce que ello le "dolió", aunque insiste también en que es el PP el que "indulta ahora a todos los delincuentes de cuello blanco, muchos de los cuales llevarán banderas de España en la muñeca".

Finalmente, lamenta frente a la citada "amnistía" que "mientras los parias de la tierra pagando y pagando, sus penas y sus deudas". Me gustaría poder estar en el próximo deshaucio por impago que haya en España, para decirle a la cara al día siguiente a Rajoy que hay un español más en la calle y otro español de pacotilla más, que sin haber pagado, ahora le perdonamos con un padre nuestro, un ave maría y un gloria como única penitencia", asevera.