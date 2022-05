Vara destaca la posición "estratégica" de Extremadura para la "permeabilidad" del Eje Atlántico y Mediterráneo

BARCELONA/MÉRIDA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha resaltado que dicha comunidad tiene una posición "estratégica" para conseguir que el Eje Atlántico y el Eje Mediterráneo puedan tener "una permeabilidad y una comunicación en los próximos años", en tanto que la misma supone un "punto de interconexión" entre España y Portugal a través de la Plataforma Logística de Badajoz.

Así, ha recalcado que, una vez que España y Portugal "rompieron las fronteras y las convirtieron en puentes", Extremadura es el "punto de interconexión" entre ambos países a través de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo de Badajoz, algo que a su juicio "está haciendo alcanzar otra dimensión" en cuanto al "protagonismo" de la comunidad "en todos los desarrollos que además van a tener también los puertos del Atlántico".

"A través de Extremadura vamos a conseguir que el Eje Atlántico y el Eje Mediterráneo puedan tener una permeabilidad y una comunicación en los próximos años", ha espetado Vara, quien se ha mostrado convencido de que "Extremadura va a tener, que nadie tenga ninguna duda, un espacio importante en el futuro de Europa y de España".

De este modo se ha pronunciado Fernández Vara durante su participación esta tarde en Barcelona en el acto inaugural de la Feria Internacional de la Logística (SIL) 2022.

En este contexto, ha afirmado que Extremadura tiene una "verdadera oportunidad en muchos sectores" de tener su "propio espacio", y ha añadido que en este marco la comunidad va a "luchar" y a "trabajar" para que en la recuperación de la soberanía industrial, energética y agrícola de la Unión Europea, España tenga "mucho peso" en ese proceso y que "Extremadura sea una parte importante de ese proceso".

Ha defendido, al respecto, que en Extremadura están "firmemente empeñados en aprovechar los intensos cambios que se están produciendo en el mundo en los últimos años y que vienen de la mano del transporte y la logística", ha dicho, a través de variables como las renovables, por ejemplo.

En este sentido, tras subrayar que la pandemia de la Covid-19 ha metido "velocidad" a los "cambios de tendencia" que ya se venían vislumbrando, ha apuntado que ahora está en discusión toda la relocalización de la cadena de valor, lo que unido al Brexit y la invasión de Ucrania, ha llevado a descubrir que los europeos habían "perdido la soberanía industrial, energética y casi la soberanía agraria".

Según ha incidido, esta relocalización de la cadena de valor tendrá "consecuencias" que si son "bien" entendidas supondrán algo "muy bueno" para Europa, España, Cataluña y Extremadura, ya que en dicha relocalización "empiezan a jugar variables diferentes que tienen que ver no sólo con la disponibilidad, también con el transporte, también con el sol y todo lo que significa y representan las energías renovables como la única fuente de energía que puede abaratar los costes y por tanto hacer a las empresas más competitivas".

CONEXIÓN POR ALTA VELOCIDAD

Al respecto, Vara ha recordado que en este contexto Extremadura decidió apostar por la logística y por crear espacios "importantes" de desarrollo industrial, así como por apostar por que "en todo lo que es el desarrollo de la infraestructura ferroviaria al final los trenes no fueran a 350 kilómetros por hora, fueran a un poquito menos pero fueran también de mercancías, mixtos", algo que a su juicio es "fundamental" para la comunidad.

Así, ha incidido en que "dentro de unas semanas se pondrá en marcha ya casi 200 kilómetros de la plataforma de alta velocidad entre Plasencia y Badajoz", algo que es "importante porque va a mejorar los tiempos.

En todo caso, Fernández Vara ha subrayado que ese desarrollo ferroviario permitirá a Extremadura enlazar con "todos los puertos de la Península Ibérica".

"Lo que realmente va a cambiar la vida a nuestras empresas y a nuestro pueblo es que (la alta velocidad ferroviaria) nos coloca en todos los puertos de la Península Ibérica, porque el año que viene estará también terminada la línea Lisboa-Badajoz y tendremos la unión de Lisboa con Madrid, de Madrid con Barcelona y con todos los puertos del norte, del sur, del este y del oeste cruzando Extremadura", ha espetado el presidente extremeño, quien ha considerado que esto "obviamente quiere decir que nos ha cambiado la vida, honestamente".

Finalmente, sobre SIL Barcelona 2022, ha destacado que la comunidad extremeña participa como invitada para "contribuir" desde una tierra que "no ha tenido la oportunidad de hacerlo hasta ahora pero que ahora lo tiene y que no lo va a dejar pasar". "Yo suelo decir que ahora que tenemos alas para volar no vamos a permitir que nadie nos corte las alas... vamos a volar y vamos a volar muy alto", ha espetado sobre el futuro de la comunidad.

Cabe apuntar también que, tras la inauguración de SIL Barcelona, Fernández Vara ha visitado el stand de la Junta de Extremadura, comunidad invitada del SIL Barcelona 2022, así como otras instalaciones del certamen.