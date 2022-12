Vara ve los cambios que se están produciendo en el mundo como una "extraordinaria oportunidad" para Extremadura

MÉRIDA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que los cambios que se están produciendo en el mundo son una "excelente y extraordinaria oportunidad" para Extremadura como no se había "podido soñar nunca".

Así, ha señalado que el hecho de que las primeras fábricas de baterías o de semiconductores o de supercondensadores de la nueva economía industrial del siglo XXI se vayan a fabricar en Extremadura es "consecuencia de lo que ocurrió hace 60 años, de la ruptura emocional que significó la masiva salida de extremeños" y de que esta tierra se ha estado "preparando, consciente de que algo tenía que pasar".

El presidente, que ha hecho estas declaraciones durante la inauguración del III Congreso Mundial de Ciudadanía Extremeña en el Exterior que se celebra Mérida, ha recordado el "dolor" que supuso la salida masiva de 500.000 extremeños a finales de los años 50, 60 y 70, en la que Extremadura perdió la mitad de su población "sencillamente porque en aquel momento la gente necesitaba un proyecto de vida, una experiencia de vida y aquí no la tenían", indica la Junta en una nota de prensa.

Ha incidido en que "no hay mayor dolor que enfrentarse a una realidad tan cruda como que la tierra, las calles, los barrios, los vecinos, la vida que te ha visto nacer no te permita vivir en ella" y ha añadido que "esto solo lo saben los pueblos que lo han vivido y nosotros lo hemos vivido y no lo vamos a olvidar nunca".

Fernández Vara ha hablado de "las paradojas de la vida" al referirse a las familias que marcharon a trabajar a las fábricas del norte, "muchas de ellas de coches", y 60 años después, la tierra de la que tuvieron que salir acogerá esas industrias "en las que se elaborarán las baterías de coches para que esas fábricas sigan existiendo".

En este sentido, ha matizado que "ahora las cartas que se han repartido en el mundo vienen inducidas por patrones absolutamente diferentes y a nosotros nos toca jugarlas bien para ganar esta partida" aunque solo sea, ha añadido, por el recuerdo de decir "lo bonito que hubiera sido si no nos hubiéramos quedado sin la mitad de nuestra población, si muchos de vosotros, de vuestros padres o abuelos hubieran podido desarrollar su vida aquí".

En este acto también ha tomado la palabra el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha señalado que este congreso es una "oportunidad única" para saludar a vecinos que son la "seña de identidad de Extremadura" y que están "repartidos por toda España.

Rodríguez Osuna se ha acordado de aquellas personas que no tienen los recursos para volver a su tierra para visitar Mérida o Extremadura y regresar a su casa. En este sentido, ha inivitado a las administraciones a que pongan los recursos necesarios para acercar la tierra a todos los extremeños que estén fuera y quieran regresar.