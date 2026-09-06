Varias comarcas de Extremadura estarán este domingo en alerta amarilla por altas temperaturas

Archivo - Varias personas caminan por la calle en Badajoz, Extremadura (España) - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varias comarcas de Extremadura estarán este domingo en alerta amarilla por temperaturas superiores a los 36 grados, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la provincia de Badajoz estarán en alerta por temperaturas de hasta 38 grados las comarcas de Vegas del Guadiana, Barros y Serena y sur de Badajoz.

En Cáceres, Aemet ha activado el aviso por temperaturas de hasta 36 grados en el norte de la provincia y Villuercas y Montánchez.

La alerta permanecerá activa desde las 13,00 hasta las 20,59 horas de este domingo.