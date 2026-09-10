Varias entidades sociales reclaman en Cáceres una Oficina Municipal de Atención al Suicidio

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, interviene en el acto institucional con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio que se ha celebrado en las escalinatas del ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las escalinatas del edificio del Ayuntamiento de Cáceres han protagonizado este jueves un acto organizado por la asociación 'Qué bonita es la vida' con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio, en el que han participado varias entidades sociales como Feafes, la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, la Diócesis de Coria-Cáceres, Fundación Triángulo o la Fundación Sorapán de Rieros, que han reivindicado una Oficina Municipal de Atención al Suicidio en Cáceres para una atención cercana a la salud mental.

Las organizaciones han reclamado a las administraciones que se trabaje en una red de atención con planificación, profesionales, financiación y recursos suficientes para no llegar tarde al dolor de quienes sufren y derribar estigmas y prejuicios que impiden la detección del suicidio a tiempo, ya que se trata de un problema de salud pública y su prevención debe ser una responsabilidad colectiva.

El acto ha contado con la presencia de concejales de la corporación municipal y la intervención del alcalde Rafael Mateos, quien ha calificado el suicidio como "uno de los problemas más graves que afronta nuestra sociedad". "Cuando una persona se siente sola, sin ilusión, confusa... somos todos, como sociedad, los que debemos pararnos a escucharla, a entenderla, a cogerle la mano y mirarle a los ojos, para acompañarle y hacerle ver que cuenta con nuestro apoyo", ha señalado.

"Por suerte ya no es un tabú hablar de salud mental, de buscar respaldo en profesionales que nos orienten y nos sustenten en nuestro día a día. Ahí está la clave, en apoyar a quien necesita ayuda; en ponerse en manos de quiénes desde la medicina o la psicología, entre otras disciplinas, pueden ayudarle a encontrar su lugar en el mundo", ha señalado.

Mateos ha defendido que las administraciones cada vez abren más recursos a disposición de los ciudadanos y ha puesto como ejemplo el equipo de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Hospital San Pedro de Alcántara, "una herramienta muy demandada".

También se ha referido en su discurso en la necesidad de crear "una red" que respalde a las personas que necesitan ayuda y, especialmente, a los menores y adolescentes que han regresado este jueves a las aulas, a los que hay que hacerles ver "lo bonita que es la vida".

Para dar visibilidad a la causa, además de respaldar este acto y el que se celebrará a las 20,30 horas en el mismo lugar, el consistorio ha colocado el cartel del Día Mundial de la Prevención del Suicidio en 18 mupis de las paradas de autobús de la ciudad, y esta noche la fachada del Ayuntamiento de Cáceres se iluminará de color naranja.

Tras la intervención del alcalde ha tomado la palabra el presidente de la AECC de Cáceres, Pedro Pastor, que ha leído un manifiesto en el que se recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 720.000 personas mueren cada año en el mundo por suicidio. En España los datos del INE revelan que en 2025 fallecieron 3.808 personas por esta causa.

Los datos son "ligeramente mejores" que en 2024, pero "ninguna disminución estadística puede convertirse en un motivo de triunfo cuando estamos hablando de vidas humanas", ha dicho Pastor, que ha añadido que "el suicidio es una realidad silenciosa y silenciada" y en España representa la tercera causa de muerte no natural y la primera causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 29 años.

"El suicidio demuestra que el fracaso de una sociedad que no siempre sabe escuchar, acompañar ni dar respuestas. Una sociedad que en muchas ocasiones llega tarde al dolor de quienes sufren y que todavía debe derribar estigmas y prejuicios que impiden la detección del suicidio a tiempo. El suicidio es un problema de salud pública y así su prevención debe ser una responsabilidad colectiva", ha señalado.

El manifiesto leído por Pastor incide en que la salud mental no puede ser abordada únicamente cuando aparece una crisis, sino que "es necesario normalizar su cuidado como parte de la salud integral y bienestar", por lo que "el acceso inmediato a una red de apoyo es fundamental para salvar vidas" porque "cuando el sufrimiento puede expresarse, empieza a dejar de ser invisible".

"Prevenir el suicidio requiere voluntad política, planificación, profesionales, recursos suficientes y un trabajo en red", recalcan las asociaciones, que han conminado a las administraciones públicas --Ayuntamiento de Cáceres, Diputación Provincial, Junta de Extremadura y Gobierno de España-- la aprobación del Plan Nacional de Prevención del Suicidio, para sumar a "las estrategias, recursos e iniciativas que ya existen en Extremadura".

RED CERCANA Y CONTINUADA

En este sentido, las organizaciones reivindican una red de atención que "no dependa de la capacidad de cada persona para encontrar por sí sola el recurso que necesita"; una red "accesible, coordinada, cercana y continuada", porque "prevenir también significa conseguir que cuando una persona pida ayuda, al otro lado haya una red preparada para sostenerla", recoge el manifiesto.

Por ello, han pedido que la prevención del suicidio cuente con planificación, coordinación y financiación, prestando especial atención a los grupos de riesgo; que se impulsen políticas de prevención, acceso a los recursos de atención y acompañamiento de forma temprana y que se promuevan la educación emocional. "Que ninguna familia tenga que enfrentarse sola al sufrimiento por falta de información o de recursos", subraya el texto.

"No basta con hablar de salud mental o sensibilizar sobre el suicidio un día al año, no basta con campañas, no basta con carteles, no basta con decirle a una persona que pide ayuda si cuando decide hacerlo encuentra listas de espera, puertas cerradas o una red insuficiente para atender el sufrimiento", recalca. "Necesitamos una atención psicológica y psiquiátrica accesible, cercana y continuada. Necesitamos profesionales suficientes en la sanidad pública", añade, y que los recursos estén coordinados para poder actuar.

Las organizaciones reclaman una especial antención a los adolescentes y a las personas mayores para "combatir la soledad no deseada", al tiempo que piden formar a docentes, sanitarios, trabajadores y educadores sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, familias, agentes comunitarios y a la ciudadanía "para reconocer las señales de alarma y saber actuar". "Necesitamos crear espacios de escucha y difundir los recursos de ayuda", aseguran.

Asimismo, solicitan una política estable de prevención del suicidio con protocolos de actuación dotada de presupuesto, evaluable y sostenida en el tiempo y que la atención primaria, los servicios de salud mental, urgencias, los recursos sociales y comunitarios y las entidades de ayuda puedan trabajar de forma coordinada, así como desarrollar habilidades psicoemocionales en la población y "detectar, atender y hacer seguimiento a las personas en riesgo".

A los medios de comunicación les piden "una comunicación responsable" para contribuir a crear "una ciudad en la que pedir ayuda sea fácil". "Queremos una ciudad que ponga en el centro a las personas. Y así proponemos la creación de una Oficina Municipal de Atención al Suicidio en Cáceres", reclaman las organizaciones que consideran que sería "una iniciativa pionera concebida como un espacio cercano, accesible y especializado, que puede convertirse en un verdadero punto de referencia para quien sufre y sus familias y promueva programas de bienestar integral para el cuidado de la salud mental y emocional".

Tras la lectura del manifiesto se ha procedido a la suelta de palomas en memoria de los que un día se quitaron la vida y para que el cielo "sea un símbolo de esperanza" para "quienes hoy necesitan apoyo, por quienes continúan luchando y por una sociedad que elige cada día ponerse al lado de la vida".