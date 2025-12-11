Varias religiones se unen este sábado en Cáceres en la XXIV Marcha por la Paz para reivindicar la convivencia

El sacerdote ortodoxo Teofan Ursachii, de la Parroquia Ortodoxa Rumana de Plasencia y Cáceres, y la delegada de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Coria-Cáceres, María José Sánchez, presentan la XXIV Marcha por la Paz - TRP

CÁCERES 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cáceres se prepara para recibir un año más la 'Marcha por la Paz', que celebra su vigésimo cuarta edición bajo el lema 'Todas las religiones por la paz', y que se ha convertido en un referente de convivencia, unidad y diálogo entre comunidades religiosas, entidades sociales y ciudadanía.

Entre las entidades organizadoras figuran la Comunidad Bahá'í de Extremadura; la Comunidad Budista Monasterio el Olivar del Buda; la Comunidad Islámica de Cáceres; la Iglesia Católica; la Iglesia Evangélica 'El Puente'; Juventud Con Una Misión Cáceres y Parroquia Ortodoxa Rumana de Plasencia y Cáceres, así como diversos colectivos de ámbito social.

La edición de este año se celebra bajo el lema '¿Queremos la Paz?', una pregunta que invita a la reflexión colectiva en un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones. Según destacan sus organizadores, la marcha pretende "recordar que la paz es una elección que debe renovarse cada día, a través del diálogo, la empatía y el compromiso con el bien común".

Se espera la participación de centenares de personas, incluyendo ciudadanos creyentes y no creyentes, así como representantes institucionales, que realizarán un recorrido simbólico por el centro de la ciudad, en el bulevar del Paseo de Cánovas.

La concentración tendrá lugar a las 17,45 horas junto a la estatua de Gabriel y Galán, en el Paseo de Cánovas. A las 18,00 horas, la marcha partirá por el propio paseo, subiendo por la zona de Hacienda y regresando nuevamente por Cánovas hasta el Quiosco de la Música, donde se procederá a la lectura del manifiesto por la paz en árabe y castellano.

Además, representantes de las distintas confesiones compartirán breves mensajes de paz y se cerrará el acto con una canción alusiva al tema.

Este año, las comunidades religiosas participantes han elaborado conjuntamente un manifiesto que subraya la necesidad de "personas valientes que den un paso adelante en la construcción de la paz, más allá de las diferencias de cultura, etnia, religión, nacionalidad o edad".

Durante la marcha también se difundirá la conocida Regla de Oro presente en múltiples tradiciones religiosas --'Haz a los demás lo que te gustaría que hicieran contigo'-- a través de pegatinas con textos procedentes de distintas confesiones. Los organizadores destacan que este gesto pone de relieve que "tenemos cosas comunes y tenemos cosas que podemos compartir juntos".

TRAS EL 11S

La delegada de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Coria-Cáceres, María José Sánchez, ha recordaro que este evento nació tras los atentados del 11-S en Nueva York hace 24 años. En aquel momento se generó un rechazo social hacia musulmanes inocentes que no tenían nada que ver con aquel extremismo, y los jóvenes de la parroquia de Guadalupe de Cáceres iniciaron esta marcha para unir religiones en torno a la paz".

Sánchez ha subrayado que, a pesar de las diferencias entre las confesiones, existen numerosos puntos comunes. "Nuestro objetivo es decirle a la sociedad que la paz es posible y trabajar el diálogo, la escucha y la paz en cada ambiente y en cada lugar donde estemos".

Por su parte, el sacerdote ortodoxo Teofan Ursachii, de la Parroquia Ortodoxa Rumana de Plasencia y Cáceres, ha destacado el valor del trabajo conjunto. "Somos cristianos de diferentes denominaciones y religiones, y hemos encontrado un punto común: todos queremos la paz".

"Este año nos preguntamos si de verdad queremos la paz y si hacemos algo para manifestarla, o si es solo una palabra que escuchamos sin hacer nada", ha inquirido Ursachii, al tiempo que ha insistido en la importancia del compromiso cotidiano por o que ha invitado a todos "a venir y participar, a manifestar y hacer una obra de paz con esta marcha".

Ambos portavoces han señalado la buena relación entre las comunidades organizadoras porque, a pesar de las diferencias, tienen muchos puntos comunes cuando hablamos no solo de paz, "sino también de la vida y de la fe".

Los organizadores hacen un llamamiento a la participación de toda la sociedad cacereña: "Somos una sociedad que dice querer la paz, pero tenemos que hacer obras concretas por la paz. Al menos un día, salir y decir con un acto que queremos la paz. No desde el sofá", ha apostillado Ursachii.

Asimismo, han agradecido el apoyo de instituciones y entidades que colaboran en esta marcha que "está abierta a todas las personas que deseen mostrar públicamente su compromiso con la convivencia, la unidad y la esperanza en tiempos de incertidumbre".