Varias zonas de Extremadura se encuentran este martes en alerta amarilla por nieblas

Avisos por nieblas en Extremadura para el martes 30 de diciembre de 2025 - AEMET

MÉRIDA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura mantiene activa este martes, 30 de diciembre, la alerta amarilla por nieblas en las comarcas pacenses de Tierra de Barros, La Serena y Vegas del Guadiana; y en las zonas de Tajo, Alagón y Meseta cacereña, en la provincia de Cáceres.

El aviso se activa atendiendo a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las que se apunta a una limitación de la visibilidad a 200 metros por este fenómeno meteorológico.

Ante esta situación, el Centro 112 recomienda a los ayuntamientos de estas demarcaciones que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil y a la Policía Local en cada una de sus localidades, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Por otra parte, a la ciudadanía en general se le recomienda precaución en la carretera, dado que conducir con niebla requiere adaptarse a unas condiciones especialmente complicadas, por lo que se debe reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y seguir las marcas longitudinales de la carretera si no hay otra referencia.

También se recuerda que las luces antiniebla traseras son obligatorias cuando hay niebla densa, pero se deben usar solo cuando realmente se necesitan para no provocar deslumbramientos. Hay que evitar además el uso de luces de largo alcance porque rebotan en la niebla.

Además, se aconseja prestar mayor atención a los vehículos de dos ruedas y a peatones, y llevar siempre un teléfono para poder comunicarse en caso de emergencia con el servicio de emergencias 112.