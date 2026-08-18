Varias zonas de Extremadura se encuentran este martes en alerta por tormentas y altas temperaturas

Archivo - Una joven se resguarda del sol con un abanico para soportar las altas temperaturas - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha activado la alerta amarilla por tormentas en la provincia de Badajoz; y en la Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres, hasta las 00,00 horas de este martes, día 18 de agosto, donde se prevén rachas de viento fuertes o muy fuertes.

Además, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, el 112 Extremadura también ha activado el nivel naranja de alerta por altas temperaturas en las comarcas del Tajo y del Alagón, en la provincia de Cáceres. Las predicciones meteorológicas apuntan a que se podrían alcanzar hasta 40 grados centígrados.

Por su parte, según la Aemet, en el norte de Cáceres la temperatura máxima se situaría en los 39 grados. En ambos casos, la alerta naranja por calor se activará entre las 13,00 y las 21,00 horas de este martes, 18 de agosto, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía en general se le recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación. Así como, prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación.

En caso de necesidad recuerda que se pueden poner en contacto con el 112 Extremadura.